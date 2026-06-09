FOTO Zoran Milanović došao na izložbu sa suprugom: Elegantna Sanja plijenila je poglede...
ZAGREB - Predsjednik Zoran Milanović i njegova supruga Sanja Musić Milanović obišli su izložbu Ljube Ivančića "Prah ili mirabile visu", koja se ubraja među istaknutija kulturna događanja ovoga ljeta. U galeriji su se pojavili u elegantnim izdanjima, a posebno se istaknula prva dama u profinjenoj crno-bijeloj kombinaciji. Milanović i supruga tijekom obilaska pažljivo su razgledali izložene radove te razgovarali s domaćinima i poznavateljima umjetnosti.