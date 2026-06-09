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UMJETNOST U ZAGREBU

FOTO Zoran Milanović došao na izložbu sa suprugom: Elegantna Sanja plijenila je poglede...

ZAGREB - Predsjednik Zoran Milanović i njegova supruga Sanja Musić Milanović obišli su izložbu Ljube Ivančića "Prah ili mirabile visu", koja se ubraja među istaknutija kulturna događanja ovoga ljeta. U galeriji su se pojavili u elegantnim izdanjima, a posebno se istaknula prva dama u profinjenoj crno-bijeloj kombinaciji. Milanović i supruga tijekom obilaska pažljivo su razgledali izložene radove te razgovarali s domaćinima i poznavateljima umjetnosti.
Zagreb: Predsjednik Milanović sa suprugom posjetio izložbu Ljube Ivančića
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Komentari 2

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