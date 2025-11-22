Obavijesti

Fotoaparat pokojnog pape Franje prodan za 6.5 mil. eura

Piše HINA,
Fotoaparat pokojnog pape Franje prodan za 6.5 mil. eura
Foto: Remo Casilli

Ime kupca ostalo je nepoznato. Prema izvješćima, dvije osobe telefonski su se nadmetale za fotoaparat...

Fotoaparat pokojnog pape Franje prodan je na aukciji u Beču u subotu za 6.5 milijuna eura, nakon neočekivane licitacijske bitke. Fotoaparat Leica M-A premašio je očekivanu vrijednost stostruko, prema riječima glasnogovornika 47. izdanja aukcije Leitz Photographica.

U skladu sa željama bivšeg poglavara Katoličke Crkve, koji je umro u travnju, novac će otići u humanitarne svrhe. Aukcijska kuća također se odrekla svoje provizije.

Tvrtka Leica Camera AG poklonila je fotoaparat Franji 2024. godine, označivši ga, kao i njegove objektive, serijskim brojem 5000000.

"Oduvijek je bila tradicija kod Leice rezervirati takve prepoznatljive, okrugle serijske brojeve posebnim fotoaparatima, koji se često daju poznatim javnim ličnostima", rekao je Alexander Sedlak, izvršni direktor Leica Camera Classics i aukcije Leitz Photographica.

Ime kupca ostalo je nepoznato. Prema izvješćima, dvije osobe telefonski su se nadmetale za fotoaparat.

Aukcija koja je trajala približno deset minuta "zasigurno je bila jedna od najuzbudljivijih licitacijskih bitaka u povijesti ove aukcijske kuće, i posve dostojna ovog izvanrednog predmeta", rekao je Sedlak.

