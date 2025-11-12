Ovaj dijamant prodan je na dražbi za čak 25,6 mil dolara!

Dijamant živopisne plave boje, težak 9,51 karata, koji je prethodno pripadao Rachel "Bunny" Mellon, aristokratkinji, filantropkinji, kolekcionarki umjetnina i bliskoj prijateljici Jacqueline Kennedy, prodan je u Ženevi za 25,6 milijuna dolara, objavila je aukcijska kuća Christie's.

Ženevska podružnica Christie'sa dragulj je na dražbi ponudila u sklopu prodaje organizirane pod nazivom 'Veličanstveni dragulji' u Hotelu des Bergues, koja se nastavlja i danas.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Besprijekorno izrađen dijamant u obliku kruške nazvan je "Mellon Blue" po bivšoj vlasnici. Mellon je bila i strastvena, samouka hortikulturistica, koja je potjecala iz bogate obitelji i udala se za člana bankarske obitelji Mellon. Jedna od njezinih ostavština bila je preuređenje Ružičnjaka Bijele kuće u doba Kennedyjeve administracije, koji je američki predsjednik Donald Trump ove godine ponovno renovirao.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Dijamant je posljednji put javno viđen 2014. godine, kada je prodan na aukciji u New Yorku nakon njezine smrti u dobi od 103 godine, za više od 32 milijuna dolara. Tada je to bila najviša dotad izdvojena svota za jedan dijamant u boji, rekli su iz Christie'sa, dodajući da je svjetski rekord za plavi dijamant odnio "Oppenheimer Blue", prodan u Ženevi 2016. za više od 57 milijuna dolara.

Rahul Kadakia, koji je vodio prodaju, rekao je da je cijena dokaz "elitnog interesa među kolekcionarima za izvanrednim i slavnim draguljima".

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

"Mellon Blue je izniman kamen", rekao je Max Fawcett, voditelj odjela za nakit u ženevskom Christie'su, dodavši da je postao i više od toga - simbol načina života prošlih vremena.

"No geopolitičke napetosti... i oslabljena kineska ekonomija rezultirali su time da su naši brojni uobičajeni kupci bili vrlo suzdržani i oprezni", rekao je. "Hoće li se ovakva suzdržanost nastaviti i u ostatku ženevske aukcijske sezone, ostaje nam da vidimo."

Sotheby's u srijedu u Ženevi održava svoju godišnju aukciju kraljevskih i plemićkih dragulja. Među ponuđenim će predmetima biti i broš u vlasništvu Napoleona Bonapartea, izgubljen nakon što je francuski car pobjegao s bojnog polja kod Waterlooa 1815. godine, sastavljen od gotovo stotinu manjih dijamanata. Njegova je vrijednost procijenjena na 150.000 do 250.000 dolara.