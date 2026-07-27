Stjepan (24) poginuo u nesreći kod Lekenika. Kolege s Hitne su se oprostili od njega: 'Teško je'

U teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu navečer dogodila na području Lekenika poginuo je 24-godišnji medicinski tehničar Stjepan Brleković. Njegov prerani odlazak duboko je potresao kolege, prijatelje i sve koji su ga poznavali.

Nesreća se dogodila 25. srpnja oko 19.20 sati u mjestu Pešćenica. Prema informacijama policije, 24-godišnjak je upravljao motociklom zagrebačkih registracija, a nakon izlaska iz zavoja izgubio je nadzor nad vozilom zbog neprilagođene brzine. Motociklom je sletio izvan kolnika u odvodni kanal, nakon čega je udario u betonski dio kolnog ulaza. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu nesreće.

Njegovo tijelo prevezeno je u sisačku Opću bolnicu, gdje će biti obavljena obdukcija. Policija će o nesreći dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Sisku. Od mladog medicinskog tehničara oprostili su se djelatnici Hitne pomoći, prisjetivši se njegove dobrote, predanosti poslu i spremnosti da u svakom trenutku pomogne drugima.

- Postoje ljudi koji kroz život prođu tiho, a ipak ostave trag koji se nikada ne može izbrisati. Ti si bio jedan od njih. Teško je prihvatiti da se opraštamo od nekoga tko je imao tek 24 godine, od nekoga tko je tek trebao živjeti, sanjati i stvarati uspomene. Sudbina je bila okrutna i prerano nam te uzela - napisali su na Facebook stranici HITNA UŽIVO 194.

Istaknuli su kako je Stjepan bio odgovoran i vrijedan kolega, uvijek spreman pomoći i pružiti riječ podrške.

- Kao medicinski tehničar svakodnevno si brinuo o drugima, a iza sebe si ostavio primjer dobrote, ljudskosti i nesebičnosti. Tvoj osmijeh, vedar duh i iskreno srce ostat će urezani u sjećanjima svih koji su imali sreću poznavati te - poručili su.

Dodali su kako neke ljude ne pamtimo po tome koliko su dugo bili s nama, nego po dobru koje su ostavili iza sebe.

- Neki ljudi odu prerano, ali oni najbolji nikada ne budu zaboravljeni. Jednom hitnjak, uvijek hitnjak - zaključili su uz izraze sućuti njegovoj obitelji, prijateljima i kolegama.

Od Stjepana se oprostio i njegov kolega Tomislav Maći Petrušić.

- Kolega Stjepan stradao je sinoć u prometnoj nesreći i iza sebe ostavio neutješnu majku i dvije sestre. Imao je samo 24 godine. Iskrena sućut obitelji i kolegama s Hitnog prijema KBC-a Zagreb - napisao je.