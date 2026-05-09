FOTOGALERIJA Policijske snage već na nasipu zbog Trnjanskih kresova: 'Bit će najposjećeniji'

Na savskom nasipu kod Mosta slobode od ranih poslijepodnevnih sati započele su pripreme za ovogodišnje Trnjanske kresove, manifestaciju koja se održava povodom Dana oslobođenja Zagreba i Dana pobjede nad fašizmom.
Na savskom nasipu kod Most slobode danas od 14 sati održat će se Trnjanski kresovi 2026., manifestacija posvećena Danu oslobođenja Zagreba i Danu pobjede nad fašizmom. Organizatori iz Mreža antifašistkinja Zagreba tijekom prijepodneva pripremaju prostor za cjelodnevni program koji će okupiti građane, aktiviste i sudionike kulturnih sadržaja.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Već tijekom prijepodneva na prostoru održavanja događaja vidljive su pojačane mjere osiguranja, a na terenu se nalazi veći broj policijskih službenika i policijskih kombija raspoređenih uz prilaze nasipu i području oko Mosta slobode.
Policija nadzire prostor manifestacije i regulira promet u okolici, dok organizatori i volonteri pripremaju pozornicu, štandove i tehničku opremu za početak programa.
Ovogodišnji Trnjanski kresovi održavaju se dvanaestu godinu zaredom na savskom nasipu, simboličnom mjestu ulaska partizana u Zagreb 1945. godine. Organizatori navode kako manifestacijom žele očuvati antifašističko nasljeđe grada i otvoriti prostor za razgovor o suvremenim društvenim pitanjima. Tijekom dana planirani su brojni kulturni, edukativni i aktivistički sadržaji. Posjetitelji će moći sudjelovati u tribinama, radionicama, razgovorima i umjetničkim programima.
Program manifestacije uključuje razgovore o antifašizmu danas, migrantskim pravima, feminističkim inicijativama i pravima LGBTIQ+ zajednice. Organizatori ističu kako žele povezati povijesno iskustvo antifašističke borbe sa suvremenim društvenim i političkim izazovima. Tijekom dana održavat će se i književna čitanja, izložbe i glazbeni nastupi. Dio programa bit će posvećen međunarodnim temama i društvenim pokretima.
Na prostoru uz Savu tijekom dana bit će postavljeni izložbeni sadržaji i informativni punktovi posvećeni povijesti oslobođenja Zagreba i antifašističkom pokretu. Posjetitelji će moći razgledati fotografije, ilustracije i edukativne materijale vezane uz razdoblje Drugog svjetskog rata i otpor fašizmu. Organizirane su i radionice za djecu te sadržaji namijenjeni obiteljima.
Tijekom popodnevnih sati na glavnoj pozornici izmjenjivat će se govornici, aktivisti i sudionici kulturnog programa. Organizatori najavljuju poruke protiv povijesnog revizionizma, diskriminacije i govora mržnje. U javnim obraćanjima planiraju govoriti o važnosti društvene solidarnosti i zaštite prava marginaliziranih skupina. Posjetitelji će program moći pratiti uz Savu tijekom cijelog dana i večeri.
Na nekoliko punktova bit će dostupni informativni materijali o povijesti Zagreba tijekom Drugog svjetskog rata i djelovanju partizanskog pokreta. Organizatori navode kako je cilj manifestacije očuvanje kulture sjećanja i podsjećanje na građane koji su sudjelovali u antifašističkom otporu. Tijekom programa očekuju se i razgovori o suvremenim društvenim problemima i političkim izazovima. Prostor uz nasip tijekom dana nadzirat će redarske službe i policija.
U sklopu programa održat će se i tribine posvećene migrantskim pravima, radničkim pitanjima i društvenim nejednakostima. Organizatori ističu kako Trnjanski kresovi žele biti prostor javnog dijaloga i solidarnosti. Posjetitelji će moći sudjelovati u raspravama i razgovorima s aktivistima i sudionicima programa. Tijekom dana planirani su i kulturni sadržaji za mlađu publiku.
Predvečer će se na savskom nasipu očekivati veći broj građana uoči središnjeg dijela manifestacije. Tehničke ekipe pripremit će prostor za večernji program i tradicionalno paljenje kresova. Policija i zaštitari nadzirat će prilaze manifestaciji te osiguravati nesmetano odvijanje programa. Organizatori će putem razglasa posjetitelje informirati o rasporedu i sigurnosnim pravilima.
U 18 sati iza glavne pozornice planirana je konferencija za novinare na kojoj će organizatori govoriti o značaju Trnjanskih kresova i ovogodišnjim porukama manifestacije. Očekuje se obraćanje predstavnika organizatora i partnerskih organizacija. Tijekom konferencije bit će predstavljeni ciljevi manifestacije i teme koje će obilježiti ovogodišnji program.
Među posjetiteljima tijekom dana očekuju se građani različitih generacija, obitelji s djecom, studenti i aktivisti iz Hrvatske i regije. Na nasipu će biti istaknuti transparenti i simboli povezani s antifašističkim pokretom i društvenom solidarnošću. Organizatori navode kako manifestacija želi okupiti građane oko vrijednosti antifašizma i društvene jednakosti. Program će trajati tijekom cijelog dana i večeri.
Organizatori tijekom programa planiraju podsjetiti na povijesni značaj oslobođenja Zagreba 1945. godine. U javnim govorima očekuju se poruke o važnosti očuvanja antifašističkih vrijednosti i suprotstavljanja suvremenim oblicima ekstremizma i diskriminacije. Trnjanski kresovi i ove će godine simbolično obilježiti ulazak partizana u Zagreb i završetak fašističke vlasti u gradu. Posjetitelji će završni dio programa pratiti uz Savu i glavnu pozornicu.
Manifestaciju organizira Mreža antifašistkinja Zagreba u partnerstvu s Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Događaj se održava pod pokroviteljstvom Grad Zagreb, Gradske skupštine Grada Zagreba i Vijeća gradske četvrti Trnje. Organizatori navode kako žele nastaviti tradiciju obilježavanja Dana oslobođenja Zagreba kroz kulturne i društvene programe. Tijekom večeri očekuju se i glazbeni nastupi na glavnoj pozornici.
Središnji dio večeri bit će tradicionalno paljenje kresova kojim se simbolično obilježava oslobođenje Zagreba od fašističke vlasti 1945. godine. Organizatori poručuju kako kresovi predstavljaju podsjećanje na antifašističku borbu i važnost društvene solidarnosti danas.
