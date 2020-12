Fotografija zagrljaja liječnika i Covid pacijenta obišla svijet

<p>Fotografija liječnika u zaštitnom odijelu i rukavicama koji bez prestanka radi 256 dana i grli starijeg pacijenta na Dan zahvalnosti proširila se društvenim mrežama kao simbol očaja oboljelih od covida-19 i sućuti medicinskog osoblja koje se za njih skrbi. </p><p>Snimka nastala prošli tjedan na dan u koji se američke obitelji tradicionalno okupljaju za blagdanskim stolom, nastala je u bolnici United Memorial u Houstonu u Teksasu. </p><p>- Bio sam na odjelu za covid i vidim starijeg pacijenta kako ustaje iz kreveta, plače i pokušava otići - ispričao je za CNN dr. <strong>Joseph Varon</strong>, voditelj odjela intenzivne skrbi u United Memorial.</p><p>- Došao sam do njega i upitao 'Zašto plačete?', a on mi je odgovorio 'Želim biti kući sa svojom ženom'. Tada sam ga zagrlio - ispričao je liječnik koji nije znao da ga snimaju. </p><p>- Plakao je i nakon nekoliko trenutaka smirio se - dodao je dr. Varon pa rekao da se u tom trenutku osjećao jednako kao pacijent, 'neutješan kao i on'. </p><p>Hospitalizacija za oboljele od covida je "teška", još više za starije osobe koje se osjećaju jako usamljene, rekao je liječnik te dodao da će taj pacijent ubrzo napustiti bolnicu. </p><p>Dr. Varon pružio je utjehu pacijentu na svom odjelu u vrijeme kada je radio svoj 256 dan za redom, bez ijednog dana odmora. </p><p>Ispričao je kako je 'ogorčen' ponašanjem Teksašana koji ne poštuju sanitarne mjere. Teksas je postao u studenome prva američka država koja je prešla granicu od milijun pozitivnih slučajeva koronavirusa od početka pandemije, a ima više od 21.800 umrlih.</p><p>- Radim svakog dana i vidim da ljudi rade sve što ne bi trebali odlaze u barove, restorane, trgovačke centre, bilo što". "Ljudi ne slučaju i završe na mojem odjelu reanimacije. Moraju znati da ih ne želi grliti - rekao je.</p><p>Sanitarne mjere donesene su zato da bismo se zaštitili, naglasio je liječnik i dodao kada bi stanovnici poštivali te mjere 'tada bismo se moje osoblje i ja mogli i odmoriti'.</p>