Od danas su ograničene cijene goriva zbog vladine odluke. Cijene benzina smiju biti najviše 11.10 kuna, a dizela 11.00 kuna.Tako da će se od ponoći na gotovo svim benzinskim postajama benzin i dizel prodavati po istim cijenama.

Zbog vladine uredbe od danas se ukida i praksa viših cijena goriva na autocestama, ali i generalno različitih cijena na raznim benzinskim postajama.

Ovo znači i da distributeri više ne smiju prodavati svoja premium goriva po višim cijenama, zbog čega je Ina već najavila da će svoja Class Plus goriva prodavati samo do isteka zaliha.

Nastavno na Uredbu vlade RH o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, Ine će svoja premium Class Plus goriva (Eurodiesel Class Plus, Eurosuper 95 Class Plus, Eurosuper 100 Class Plus) prodavati do isteka zaliha, stoji u priopćenju iz te naftne kompanije. Što se tiče Ininih standardnih goriva, kao što su Eurosuper 95, Eurodiesel i Eurodiesel plavi, iz Ine poručuju kako je njihova opskrba tržišta sigurna.

Podsjetimo, Vlada je u četvrtak donijela Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, kojom se maksimalne maloprodajne cijene s porezom na dodanu vrijednost određuju za motorne benzine Eurosuper BS 95, Eurosuper BS 98 i Eurosuper BS 100 u visini od 11,10 kuna po litri. Za Eurodizel BS se određuje maksimalna cijena od 11 kuna po litri. Te cijene vrijede 30 dana od stupanja uredbe na snagu. Na najvišu maloprodajnu cijenu naftnih derivata nije dozvoljeno zaračunavati naknade ili druge troškove koji nisu propisani Uredbom ili drugim posebnim propisima.