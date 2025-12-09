Francuska: Današnje glasovanje u parlamentu moglo bi izazvati novu ozbiljnu krizu u zemlji

Francuski parlament u utorak glasa o proračunu za socijalno osiguranje, pri čemu je ishod glasanja krajnje neizvjestan, a mogao bi dovesti do nove političke krize i ostaviti zdravstvo, mirovine i socijalne naknade bez 30 milijardi eura. Premijer Sebastien Lecornu nema većinu u parlamentu, a svojim naporima da pridobije podršku socijalista, uključujući suspenzijom mirovinske reforme predsjednika Emmanuela Macrona, udaljio je od sebe centrističke i konzervativne saveznike, zbog čega je sudbina zakona neizvjesna. Zakonodavci u donjem domu parlamenta će početi razmatrati zakon nakon 16 sati u utorak, nekoliko dana nakon što su se tijesnom većinom usuglasili oko dijela zakona koji se odnosi na poreze.

Na pitanje o tome misli li da će vlada uspjeti progurati zakon, francuska ministrica za proračun Amelie de Montchalin je za televizijski kanal BFM TV u utorak rekla: "Ne mogu reći".

Montchalin je dodala da bi vlada mogla obećati više novca za javne bolnice kako bi pridobila suzdržane političke stranke poput zelenih.

Vođa socijalista Olivier Faure u ponedjeljak je rekao da bi njegova stranka mogla podržati zakon nakon što je uspjela dobiti ustupke poput odgode Macronove mirovinske reforme do predsjedničkih izbora 2027.

No, očekuje se da će protiv zakona glasati krajnja ljevica kao i ekstremna desnica dok bi saveznici vlade poput centrističke stranke Horizons i konzervativnih republikanaca mogli biti suzdržani ili glasati protiv.

Oni tvrde da je Lecornu ponudio prevelike ustupke žrtvujući reformu mirovinskog sustava i podižući poreze kako bi zadovoljio socijaliste.

Na socijalno osiguranje otpada preko 40 posto francuskih izdvajanja za javni sektor, a ono pokriva socijalne naknade, zdravstvo i mirovine.

Lecornu, Macronov lojalist, prošlog tjedna upozorio je da bi odbijanje zakona stvorilo rupu u vrijednosti do 30 milijardi eura, gotovo dva puta veću od 17 milijuna eura u prvotnom prijedlogu. To bi ugrozilo cijeli proračun za javni sektor za 2025., pri čemu istječe vrijeme da ga se usvoji prije konca godine.

Vlada također namjerava smanjiti francuski proračunski deficit, koji je već jedan od najvećih u europodručju, na manje od pet posto BDP-a iduće godine. No, ima malo manevarskog prostora u podijeljenom parlamentu, gdje nijedna stranka nema većinu.

Sporovi o proračunu su se intenzivirali otkako je Macron izgubio većinu na prijevremenim izborima prošle godine, što je dovelo do nestabilnosti zbog koje su pale tri vlade.