U Francuskoj zapalili i gradsku vijećnicu! Uhitili 1200 divljaka

Francuska policija uhitila je najmanje 1200 ljudi tijekom nasilja koje je izbilo na marginama prosvjeda održanih diljem zemlje u subotu, objavio je premijer Sébastien Lecornu, dodajući da je ozlijeđeno 150 policajaca i pripadnika žandarmerije.

'Vrijeme je da odaberete stranu'

„Pravo je čudo što brojke nisu i veće”, primijetio je šef vlade tijekom posjeta sigurnosnim snagama raspoređenim u središtu Pariza.

Pozvao je lijevu stranku La France Insoumise, s kojom je u čestim sukobima još od početka prosvjeda srednjoškolaca i koju optužuje za podržavanje nasilja, riječima: „Sada je vrijeme da odaberete stranu.”

Dok su stotine tisuća ljudi mirno prosvjedovale u povorkama na ulicama brojnih gradova, nasilne ekstremne skupine napale su javne zgrade, opljačkale luksuzne butike i supermarkete te napale policijska vozila i službenike. U pojedinim dijelovima Pariza policija je ispaljivala suzavac dok se povlačila pred prosvjednicima, mahom mladim ljudima, od kojih su mnogi bili odjeveni u crno, s kapuljačama, maskama i zaštitnim naočalama kao obranom od suzavca. Izgrednici su pokušali provaliti u robnu kuću Galeries Lafayette, demolirali su banke, opustošili trgovinu Lacoste i druge butike, a opljačkali su i prodavaonicu mobilnih uređaja SFR. Prosvjednici su tijekom cijelog dana podmetali požare, pri čemu je izgorjelo mnogo predmeta, uključujući brojne automobile.

U Limogesu je zapaljena gradska vijećnica; u Marseilleu su prosvjednici odjeveni u crno provalili u gradsku vijećnicu i išarali je anarhističkim grafitima, a u Lyonu su prosvjednici zapalili gradski turistički ured. Policijske taktike izazvale su kritike nakon ozljeda među prosvjednicima, uključujući tinejdžera koji je izgubio ruku nakon što je podigao šok bombu. Lecornu je rekao da je više od 150 policajaca ozlijeđeno u subotnjim prosvjedima, ali nije rekao jesu li prosvjednici ozlijeđeni. Ministar unutarnjih poslova je potvrdio izvješća da je jednoj osobi u sukobima s policijom u subotu otkinuta ruka. Francuski mediji izvijestili su da je pokušao podići šok bombu. Policijski sindikat UNSA objavio je video na X-u na kojem se vidi kako gomila napada policijske kombije palicama i ciglama na više lokacija. Sindikat je upozorio da su vladine policijske snage na rubu pucanja.

Nasilje se širi na Belgiju, Albaniju, Italiju...

U prosvjedima dijelom inspiriranim onima u Francuskoj, nekoliko stotina uglavnom mladih ljudi prosvjedovalo je u Bruxellesu, a neki su se sukobili s policijom. Belgijske studentske skupine izjavile su da prosvjeduju protiv rastućih troškova obrazovanja i reformi za koje se boje da će visoko obrazovanje učiniti manje dostupnim.

U Albaniji je policija ispalila ono što se činilo gumenim mecima na prosvjednike tijekom petog dana masovnih studentskih demonstracija koje su pozivale na odlazak premijera Edija Rame. U Portugalu su deseci tisuća ljudi izašli na ulice Lisabona nakon višednevnih nemira kako bi prosvjedovali protiv stanovanja i drugih troškova života. Cijene stanovanja u Portugalu udvostručile su se od 2017., što je potaknulo jednu od najgorih kriza pristupačnosti u Europi.

U Italiji se marš protiv visokih troškova života u Milanu pretvorio u nerede, a policija je suzavcem očistila središnji trg katedrale. Policija u Bologni koristila je vodene topove kako bi pokušala rastjerati gomilu i uhitila sedam osoba nakon što je još jedan prosvjed postao nasilan, izvijestila je novinska agencija ANSA.

Prosvjedi u Francuskoj započeli su prošli mjesec u srednjim školama u sjevernim predgrađima Pariza, gdje se ljutnja zbog nedostatka učitelja i loših objekata razvila u širi pokret usmjeren na nejednakost, javnu potrošnju i životni standard.