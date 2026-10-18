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SRAMOTNO PRIOPĆENJE

Oglasila se Torcida. Bolje da nije

Piše Veronika Miloševski,
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Oglasila se Torcida. Bolje da nije
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Torcida je upozorila na opasne trendove manipulacije javnim prostorom i selektivnog provođenja pravde, ističući kako se stvorio skandal bez presedana

Oglasili su se iz Torcide gdje su u priopćenju na Facebooku pokušali opravdati veličanje Hitlera i Auschwitz te urlanje 'gazi Židove' i 'Ana Frank je ku*va' kao dio navijačkog prepucavanja s navijačima Ajaxa. Za sve su im krivi mediji i politika. 

- Povodom nezapamćene medijske histerije i javnog progona pojedinaca koji su se našli na udaru medija zbog navijačkih povika, koji su u Nizozemskoj dio stalnog repertoara protiv navijača Ajaxa, ovim putem želimo skrenuti pozornost na opasne trendove manipulacije javnim prostorom i selektivnog provođenja pravde u našem društvu, napisali su na Facebooku Torcide.



Dodaju kako se od navijačkog "prepucavanja s navijačima Ajaxa uz nesebičnu pomoć medija" stvorio prvorazredni nacionalni skandal.

- Bez razumijevanja konteksta i ozbiljnog pokušaja utvrđivanja stvarnog značenja izgovorenoga, medijski lešinari, kojima su klikovi važniji od činjenica, danima hrane javni linč i razapinju pojedince na stup srama. Dok se afere nižu i padaju u zaborav, a država se doslovno i figurativno guši u smeću, sve raspoložive snage usmjerili ste na privođenja, pretrese i progon navijača. Odjednom imamo institucije koje rade danonoćno, brzo i besprijekorno dok su za građane trome i neučinkovite. Brzina reakcije institucija u ovom slučaju pokazuje da je učinkovito djelovanje moguće kada za njega postoji politička volja i pritisak javnosti. Stoga očekujemo da se ista odlučnost primijeni i na afere, korupciju, nepravilnosti i druge probleme koji izravno utječu na zdravlje, kvalitetu i svakodnevni život građana - dodaju.

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Foto: Policija



U objavi navode kako ovakvi slučajevi, kada je riječ o navijačima, ne predstavljaju presedan te da su ranije svjedočili medijskim "hajkama i demonstracijama institucionalne sile, nerijetko pod snažnim pritiskom javnosti i uz očitu potrebu stvaranja dojma odlučnosti i učinkovitosti".

- Ovakav intenzitet medijskog progona i javnog izlaganja pojedinaca ne viđa se čak ni u slučajevima najokrutnijih ubojstava i najtežih kaznenih djela. Takva se revnost u potrazi i objavama fotografija ne pokazuje ni kada je riječ o najgorim ubojicama i silovateljima. Posebno je porazna činjenica da se jednom navijačkom korteu pridaje gotovo nezapamćena medijska pozornost, u razmjerima kakvi se teško mogu zamisliti bilo gdje u Europi i svijetu. Ta iznenadna učinkovitost i selektivna odlučnost, uz nevjerojatnu usklađenost dijela politike, institucija i medija, otvaraju pitanje služi li ova histerija samo kao dimna zavjesa - zaključuju.
 

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