Obavijesti

News

Komentari 1
Novi diplomatski sukob

Francuska kaznila američkog veleposlanika: Oduzet mu izravan pristup ministrima!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Francuska kaznila američkog veleposlanika: Oduzet mu izravan pristup ministrima!
Foto: JEENAH MOON/REUTERS

Američki veleposlanik u Francuskoj Charles Kushner izgubio je pravo izravnog pristupa članovima francuske vlade nakon što se nije odazvao pozivu na razgovor u ministarstvu vanjskih poslova, rekli su diplomatski izvori u ponedjeljak

Admiral

Francuski šef diplomacije Jean-Noel Barrot je mjeru zatražio zbog nesporazuma o osnovama koje se očekuju od veleposlanika, tvrde izvori. Kushner se trebao pojaviti u ministarstvu u ponedjeljak navečer zbog komentara američke administracije o ubojstvu krajnje desnog aktivista u Francuskoj. Međutim, Kushner to nije učinio.

Veleposlanik i dalje smije dolaziti na sastanke u ministarstvo vanjskih poslova radi diplomatske komunikacije potrebne kako bi se izgladile razmirice koje nije moguće izbjeći u 250 godina starom prijateljstvu između dviju država, dodali su izvori.

Američko veleposlanstvo u Francuskoj je ranije podijelilo objavu protuterorističkog ureda američkog State Departmenta na društvenoj platformi X, u kojoj se ubojstvo 23-godišnjeg desničarskog aktivista u Lyonu opisalo kao dokaz zabrinjavajuće prijetnje od nasilja ekstremne ljevice.

SRUŠILI TRUMPOVE CARINE Macron o presudi Vrhovnog suda SAD-a: Dobro je imati protutežu moći u demokraciji
Macron o presudi Vrhovnog suda SAD-a: Dobro je imati protutežu moći u demokraciji

Sredinom veljače je 23-godišnjak, koji je prema francuskim medijima bio pripadnik nekoliko krajnje desnih skupina, napadnut i smrtno ozlijeđen na marginama desničarskog skupa u Lyonu. Francuske vlasti istražuju u kojoj su mjeri, odnosno jesu li uopće u napad bile uključene ekstremističke ljevičarske skupine.

Barrot je odbacio tvrdnje američke administracije, rekavši da Francuskoj ne trebaju prodike.

Ograničavanje Kushnerovog pristupa višim dužnosnicima predstavlja još jednu diplomatsku naznaku nezadovoljstva nakon što je bio pozvan na razgovor, no ne predstavlja službenu sankciju prema međunarodnom pravu te on službeno ostaje na svojoj dužnosti veleposlanika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!
POGLEDAJTE ŠTO SU UČINILI

MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!

Naime, još šezdesetih godina postavili su asfalt preko kamenih ploča u Prvomajskoj ulici, a površina je s vremenom krenula propadati. Pa su sad preko toga prelili asfalt koji se uopće ne uklapa s ambijentom jezgre
Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'
EKSKLUZIVNA ISPOVIJEST

Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'

Peter je jedan od pet žrtava DiCaprijeve bande i sad u strahu razmišlja o napuštanju Hrvatske nakon što ovdje dolazi duže od 25 godina i planirao je urediti novi dom: Dokumenti su bili jako loše lažirani, ali su ih upisali
Užas u Crnoj Gori: Pred grupom planinara iz Hrvatske vodič se survao niz klisuru i poginuo
PLANINA HAJLA

Užas u Crnoj Gori: Pred grupom planinara iz Hrvatske vodič se survao niz klisuru i poginuo

Grupa dalmatinskih planinara trebala je tijekom vikenda 'osvojiti' vrh planine na granici Crne Gore i Kosova. Upali su u gustu maglu te je vodič propao i nestao. U pomoć je došao kosovski GSS

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026