Francuska kaznila američkog veleposlanika: Oduzet mu izravan pristup ministrima!

Francuski šef diplomacije Jean-Noel Barrot je mjeru zatražio zbog nesporazuma o osnovama koje se očekuju od veleposlanika, tvrde izvori. Kushner se trebao pojaviti u ministarstvu u ponedjeljak navečer zbog komentara američke administracije o ubojstvu krajnje desnog aktivista u Francuskoj. Međutim, Kushner to nije učinio.

Veleposlanik i dalje smije dolaziti na sastanke u ministarstvo vanjskih poslova radi diplomatske komunikacije potrebne kako bi se izgladile razmirice koje nije moguće izbjeći u 250 godina starom prijateljstvu između dviju država, dodali su izvori.

Američko veleposlanstvo u Francuskoj je ranije podijelilo objavu protuterorističkog ureda američkog State Departmenta na društvenoj platformi X, u kojoj se ubojstvo 23-godišnjeg desničarskog aktivista u Lyonu opisalo kao dokaz zabrinjavajuće prijetnje od nasilja ekstremne ljevice.

Sredinom veljače je 23-godišnjak, koji je prema francuskim medijima bio pripadnik nekoliko krajnje desnih skupina, napadnut i smrtno ozlijeđen na marginama desničarskog skupa u Lyonu. Francuske vlasti istražuju u kojoj su mjeri, odnosno jesu li uopće u napad bile uključene ekstremističke ljevičarske skupine.

Barrot je odbacio tvrdnje američke administracije, rekavši da Francuskoj ne trebaju prodike.

Ograničavanje Kushnerovog pristupa višim dužnosnicima predstavlja još jednu diplomatsku naznaku nezadovoljstva nakon što je bio pozvan na razgovor, no ne predstavlja službenu sankciju prema međunarodnom pravu te on službeno ostaje na svojoj dužnosti veleposlanika.