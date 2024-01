Francuska: Macron i Attal kreću s formiranjem nove vlade

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njegov novi premijer Gabriel Attal u srijedu su počeli sastavljati novu vladu, dan nakon što je Macron imenovao 34-godišnjeg bivšeg glasnogovornika vlade i ministra obrazovanja na tu funkciju kako bi osvježio svoj drugi mandat u godini europskih izbora.

Attal je obećao biti brz i učinkovit u pomoći srednjoj klasi pri nošenju s rastućim troškovima života, što je signal da Macron pokušava nadići nepopularnost stečenu kontroverznim reformama te poboljšati izglede svoje centrističke stranke na europskim izborima u lipnju.

Malo se zna o sastavu nove vlade, no ministar unutarnjih poslova Gerald Darmanin rekao je kako je siguran da će ostati na svojoj funkciji. On je, između ostalog, zadužen za sigurnost Olimpijskih igara koje se ovog ljeta održavaju u Parizu.

Vjerojatno će ostati i ministar financija Bruno Le Maire, na tom položaju već sedam godina, što je rijetkost u francuskoj politici. U govoru u ponedjeljak najavio je plan ministarstva za cijelu godinu.

Promjene u vladi vjerojatno će intenzivirati utrku u Macronovom taboru za mjesto kandidata na idućim predsjedničkim izborima 2027. godine. Potencijalnim kandidatima smatraju se bivši premijer Edouard Philippe, Darmanin, Le Maire i Attal.

Ne zna se ni kad će nova vlada biti formirana, no predsjednik Senata Gerard Larcher za televiziju TF1 otkrio je da mu je Attal rekao kako se to može dogoditi do kraja tjedna.

Široko nezadovoljstvo oko rasta troškova života i prošlogodišnje mirovinske reforme značajno su utjecali na Macronovu popularnost, pa i na šanse njegove stranke na europskim izborima. Ona se nalazi između osam i deset postotnih bodova iza desne stranke Marine Le Pen.