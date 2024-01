Tko je Gabriel Attal? Najmlađi premijer u povijesti Francuske je gej i iznimno popularan

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u utorak je imenovao 34-godišnjeg ministra obrazovanja Gabriela Attala svojim novim premijerom.

Taj potez neće dovesti do velikih političkih promjena, no signalizira Macronovu želju da pokuša nadići prošlogodišnje nepopularne mirovinske i imigracijske reforme i poboljša šanse njegove centrističke stranke na europskim izborima u lipnju. Ankete pokazuju da se Macronova stranka nalazi između osam do deset postotnih bodova iza stranke desničarke Marine Le Pen.

Attal, bliski Macronov savjetnik koji je kao glasnogovornik vlade postao poznat diljem Francuske tijekom pandemije covida-19, zamijenit će Elisabeth Borne, iako to još nije službeno potvrđeno.

Riječ je o jednom od popularnijih političara u nedavnim anketama. Attal je stekao ugled sposobnog ministra s dobrim javnim nastupima. Postaje najmlađi francuski premijer u povijesti te prvi koji je otvoreno homoseksualac.

„Gabriel Attal je pomalo kao Macron iz 2017.”, tvrdi parlamentarac Patrick Vignal, referirajući se na period kad je Macron postao najmlađi francuski čelnik u povijesti, tada na valu iznimne popularnosti.

Vignal je upoznao Attala, svog stranačkog kolegu, prije deset godina te ističe da je bivši ministar obrazovanja „jasan i ima autoritet”.

Attal i Macron zajedno su mlađi od Joea Bidena koji se ove godine ponovno kandidira za američkog predsjednika.

Francuski predsjednik nosi se s turbulentnijim parlamentom otkad je nedugo nakon reizbora 2022. izgubio apsolutnu većinu u tom tijelu.

Oporba smatra kako Attalovo imenovanje neće ništa promijeniti u vodstvu Francuske jer većinu odluka donosi Macron.

„Elisabeth Borne, Gabriel Attal ili netko drugi. Ne zanima me, to će i dalje biti iste politike”, rekao je čelnik socijalista Olivier Faure.