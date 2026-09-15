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NUKLEARNO ODVRAĆANJE

Francuska nudi nuklearni kišobran europskim državama. Moskva: To je rizik za nas

Piše HINA,
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Francuska nudi nuklearni kišobran europskim državama. Moskva: To je rizik za nas
Foto: KCNA
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Zaharova, poznata po svojoj protuzapadnoj retorici, dodala je da bi postavljanje francuskoga nuklearnog sustava bliže ruskim granicama samo olakšalo ruskoj vojsci da ga pogodi u slučaju sukoba

"Napredno nuklearno odvraćanje" koje je Francuska ponudila svojim europskim saveznicima, a kojem se odlučila pridružiti i Finska, predstavlja "rizik" za Moskvu, izjavila je u utorak glasnogovornica ruske diplomacije.

"Tu francusku inicijativu, da se izrazim blago i s puno diplomacije, nazivamo nepromišljenom. Naravno, to nam stvara rizike", rekla je Marija Zaharova na tjednoj konferenciji za novinare.

Zaharova, poznata po svojoj protuzapadnoj retorici, dodala je da bi postavljanje francuskoga nuklearnog sustava bliže ruskim granicama samo olakšalo ruskoj vojsci da ga pogodi u slučaju sukoba.

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Spominjući "mit o ruskoj prijetnji", pozvala je zapadne zemlje da "trezveno pogledaju na svijet i vrlo ozbiljno shvate naša upozorenja".

Finska, susjed Rusije, odlučila se pridružiti "naprednom nuklearnom odvraćanju" koje nudi Francuska, postavši tako deseti europski partner koji se priključio inicijativi koju je početkom godine pokrenuo Emmanuel Macron.

U zajedničkoj izjavi objavljenoj u ponedjeljak, obje zemlje najavljuju da će se "u mjesecima koji dolaze osnovati upravljačka skupina kako bi se započelo s provedbom te suradnje".

Estonija, još jedna zemlja koja graniči s Rusijom, objavila je u ponedjeljak da je "u pregovorima" s Francuskom o mogućem sudjelovanju u toj inicijativi.

Iako je Francuska uz Ujedinjeno Kraljevstvo jedina europska zemlja s nuklearnim naoružanjem, inicijativa "naprednog odvraćanja" ima za cilj uključiti druge zainteresirane europske države, osobito kroz vježbe i strateška savjetovanja, ali bez ikakva udjela u donošenju konačne odluke.

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