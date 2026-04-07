OZLIJEĐENI PUTNICI

Francuska: Poginuo strojovođa, sudarili se vlak i vojni kamion

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: X/@VilledieuFabien

Teška nesreća na sjeveru zemlje kod Calaisa, ozlijeđeno je i nekoliko putnika, a promet na liniji je potpuno obustavljen

Na sjeveru Francuske jutros se dogodila teška željeznička nesreća kada se brzi vlak sudario s vojnim kamionom na pružnom prijelazu u blizini Calaisa. Prema informacijama koje je potvrdio Fabien Villedieu iz sindikata SUD Rail, strahuje se da je u nesreći poginuo strojovođa, dok je nekoliko putnika ozlijeđeno. Villedieu je na platformi X naveo kako se pretpostavlja da je strojovođa TGV-a smrtno stradao te da su među ozlijeđenima i putnici, javlja Reuters

Nesreću je na istoj društvenoj mreži potvrdio i francuski ministar prometa Philippe Tabarot, koji je najavio i svoj dolazak na mjesto događaja.

Iz francuske državne željezničke kompanije SNCF priopćili su kako se sudar dogodio na pružnom prijelazu između gradova Béthune i Lens te da je promet na toj dionici u potpunosti obustavljen.

