Obavijesti

News

Komentari 2
UPOZORAVAJU NA ESKALACIJU

Francuska protiv napada na iransku infrastrukturu i kršenja međunarodnog prava

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Francuska i druge europske sile uglavnom su ostale po strani u sukobu koji su 28. veljače pokrenuli Sjedinjene Države i Izrael

Napadi na iransku civilnu infrastrukturu kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump bili bi kršenje međunarodnog prava te bi doveli do eskalacije i odmazde, upozorio je u utorak francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot. Barrot je govorio za radiopostaju France Info nekoliko sati prije isteka roka koji je Trump postavio Iranu da otvori Hormuški tjesnac ili se suoči s masovnim bombardiranjem.

"Ako se svi izjašnjavamo protiv napada na civilnu i energetsku infrastrukturu, činimo to prvenstveno zato što su oni isključeni prema pravilima ratovanja i međunarodnom pravu, a drugo zato što će u slučaju rata u Iranu oni nedvojbeno dovesti do nove faze eskalacije i mjera odmazde", rekao je Barrot.

To bi regiju i svjetsko gospodarstvo gurnulo u začarani krug, upozorio je.

"Trenutačno proživljavamo brzi rast cijena goriva. Ako energetska infrastruktura u Iranu bude napadnuta, može se računati na mjere odmazde iranskog režima koje bi dodatno pogoršale ionako zabrinjavajuću situaciju", dodao je Barrot.

Francuska i druge europske sile uglavnom su ostale po strani u sukobu koji su 28. veljače pokrenuli Sjedinjene Države i Izrael.

Trump je u ponedjeljak zaprijetio "potpunim uništenjem" iranske civilne infrastrukture, postavivši iranskom vodstvu rok za postizanje dogovora do utorka u 20 sati po američkom vremenu.

Uoči isteka roka, iranski mediji izvijestili su u utorak o napadima na prometnu mrežu diljem zemlje, pri čemu su pogođeni željeznički mostovi i autoceste.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026