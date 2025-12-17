Francuski proizvođači dronova traže veću pomoć države

Obavijesti

Francuski proizvođači dronova mogli bi još više zaostati za globalnom konkurencijom ako vlada ne uloži više novca u nabavu, upozorila je udruga ADIF

Francuska je pri europskom vrhu po potrošnji na obranu i promovira domaće proizvođače dronova pa su se tako deseci francuskih tvrtki sastali s vojnim i političkim dužnosnicima u pratnji ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija tijekom posjeta Parizu kako bi dogovorili nove narudžbe. Francuski premijer Sébastien Lecornu rekao je prošli tjedan u parlamentu da veća proizvodnja dronova spada među glavne državne prioritete.

Nacrt proračuna za obranu u 2026. godini uključuje i ulaganje 150 milijuna eura u taj sektor, napomenuo je Lecornu.

Iznos je veći nego u prethodnim godinama, ali nije dovoljan da se osigura industrijski suverenitet, upozorio je predsjednik Francuskog udruženja dronova (ADIF) Antoine Level, koje predstavlja proizvođače poput Delaira i Parrota.

ADIF je od vlade zatražio 250 milijuna eura godišnje, uključujući i državnu nabavu u vrijednosti 170 milijuna eura, rekao je Level u utorak za Reuters.

IGNORANTI U VLADI Tvrdili su da smo kupili najbolje opremljene Rafalee, a već sad dogovaraju modernizaciju
Tvrdili su da smo kupili najbolje opremljene Rafalee, a već sad dogovaraju modernizaciju

Ako ne izdvoji taj iznos, Francuska će se izložiti opasnosti zaostajanja za drugim zemljama, dodao je Level, navodeći primjer Velike Britanije, koja je u listopadu objavila da je u prvoj polovini ove godine uložila 600 milijuna funti (682 milijuna eura) u isporuku više od 85.000 dronova Ukrajini.

Washington je pak u lipnju najavio milijardu dolara za program "Američke dominacije na području dronova".

Još nije sigurno hoće li Francuska do kraja godine uopće usvojiti proračun za 2026., napominje Reuters.

Francuski proizvođači dronova nadaju se pak da će im dopasti dio 'kolača' od dodatne potrošnje na obranu, od 3,5 milijardi eura, koju je predsjednik Emmanuel Macron najavio u srpnju, a računaju i na povoljan ishod razgovora o ažuriranju programa za vojsku, najavljenih za početak iduće godine.

