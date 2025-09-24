Užas u Francuskoj! Učenik ubo nastavnicu u lice, bio je fasciniran oružjem i nacizmom

Obavijesti

Taron je rekla da je učenik ubo učiteljicu velikim kuhinjskim nožem u predvorju škole u gradu Benfeldu i da nije pokušavao napasti druge učitelje prije nego što je pobjegao

Francuski srednjoškolac koji je ubo svoju nastavnicu glazbenog u lice u srijedu na sjeveroistoku Francuske bio je fasciniran oružjem i nacističkom ideologijom, rekle su vlasti. Nastavnica je preživjela napad i njezin život nije u opasnosti, no 14-godišnjak nalazi se na rubu smrti nakon što se ubo u vrat dok ga je policija pokušavala uhvatiti kad je bježao iz škole na biciklu.

Strasbourška tužiteljica Clarisse Taron rekla je novinarima da je učenik imao teško djetinjstvo, da je bio u udomiteljskoj obitelji gdje je trpio nasilje, nakon čega je smješten u ustanovu.

"Moglo se primjetiti da je zainteresiran za oružje i bilo što vezano uz Drugi svjetski rat, posebice nacizam", rekla je Taron.

Dodala je da ga je institucija već sankcionirala te da se nalazio pod prismotrom psihologa nakon što je crtao crteže nacističke tematike, uključujući i vojnika koji podiže desnu ruku u nacistički pozdrav.

Taron je rekla da je učenik ubo učiteljicu velikim kuhinjskim nožem u predvorju škole u gradu Benfeldu i da nije pokušavao napasti druge učitelje prije nego što je pobjegao.

Francuska ministrica obrazovanja Elisabeth Borne rekla je da se učenik nije ranije nasilno ponašao. Privremeno je već ranije bio izbačen iz škole te je novi disciplinski postupak pokrenut nakon što je crtao SS simbole u svojoj bilježnici, rekla je Borne.

Sigurnost u francuskim školama predmet je intenzivne debate proteklih godina. U lipnju, tadašnji premijer Francois Bayrou rekao je da će vlada testirati sigurnosna vrata u školama nakon što je školski pomoćnik uboden tijekom pretrage torbi.

2020. godine, ubojstvo učitelja Samuela Patyja nakon što je pokazao učenicima karikature proroka Muhameda na satu slobode govora izazvalo je političku buru.

