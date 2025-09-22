Francuska i druge zemlje priznat će Palestinu na samitu UN-a

Očekuje se da će Francuska i nekoliko drugih država priznati državu Palestinu u ponedjeljak pokušavajući izvršiti još jači pritisak na Izrael na otvaranju godišnjeg samita UN-a u New Yorku, na kojemu će dominirati rat u Gazi.

Ovo priznanje, uglavnom simboličnog opsega, zakazano za samit koji organiziraju Francuska i Saudijska Arabija o budućnosti rješenja dviju država, u kojem Izraelci i Palestinci žive jedni pored drugih u miru i sigurnosti, vrhunac je višemjesečnog procesa za koji se Emmanuel Macron žestoko borio.

Proces je doveo do usvajanja teksta od velike većine na Općoj skupštini UN-a kojim se podržava buduća palestinska država, nedvosmisleno isključujući islamistički pokret Hamas. To je uvjet koji zahtijevaju mnoge zapadne zemlje.

Izrael i Sjedinjene Države bojkotirat će samit, rekao je izraelski veleposlanik pri UN-u Danny Danon, opisujući događaj kao "cirkus". "Ne mislimo da je od pomoći. Mislimo da zapravo nagrađuje terorizam", rekao je novinarima u četvrtak.

Izrael razmatra aneksiju dijela okupirane Zapadne obale kao mogući odgovor, kao i specifične bilateralne mjere protiv Pariza, rekli su izraelski dužnosnici.

Američka administracija također je upozorila na moguće posljedice za one koji poduzmu mjere protiv Izraela, uključujući i protiv Francuske, čiji je predsjednik Emmanuel Macron domaćin samita u New Yorku.

"Palestinci žele naciju, žele državu i ne smijemo ih gurati prema Hamasu. Ako im ne ponudimo političku perspektivu i takvo priznanje (...), ostat će zaglavljeni s Hamasom kao jedinim rješenjem", rekao je francuski predsjednik u nedjelju u programu Face the Nation na CBS-u.

"Ako želimo izolirati Hamas, proces priznavanja i prateći mirovni plan su preduvjet za to", dodao je.

Čak i prije ovog sastanka UN-a, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Australija i Portugal formalno su priznali palestinsku državu u nedjelju.

To sada povećava broj zemalja koje priznaju palestinsku državu na najmanje 145 od 193 države članice UN-a, prema provjeri i prebrojavanju AFP-a. To ne mijenja status promatrača Palestinaca u UN-u, čije su punopravno članstvo blokirale Sjedinjene Države.

Očekuje se da će se pokretu u ponedjeljak pridružiti još nekoliko zemalja, uključujući Francusku, Andoru, Belgiju, Luksemburg, Maltu i San Marino, prema francuskom predsjedništvu.

Najave dolaze u trenutku kada je izraelska vojska pojačala svoju ofenzivu u Gazi, potaknutu smrtonosnim napadom Hamasa 2023. godine, i dok raste pritisak na Izrael zbog teške humanitarne situacije na opkoljenom palestinskom teritoriju.