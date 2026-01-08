Obavijesti

NAKON TRI GODINE

Francuski znanstvenik pušten iz ruskog zatvora: Razmijenjen je za košarkaša kojeg traži SAD

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Yulia Morozova

Laurent Vinatier pušten nakon tri godine, osuđen je zbog zakona o stranim agentima, bio pod istragom i za špijunažu

Admiral

Laurent Vinatier, francuski znanstvenik koji je služio trogodišnju zatvorsku kaznu u Rusiji zbog kršenja zakona o stranim agentima, oslobođen je u sklopu razmjene zarobljenika, objavili su u četvrtak francuski i ruski dužnosnici.

Ruska obavještajna služba FSB priopćila je da je Vinatier (49) razmijenjen za Danila Kasatkina, ruskog košarkaša koji je u lipnju prošle godine uhićen na aerodromu u Parizu a SAD ga traži zbog kibernetičkih napada.

FSB je naveo da je Vinatiera pomilovao predsjednik Vladimir Putin koji je prošlog mjeseca obećao da će se pozabaviti njegovim slučajem kada ga je o tome upitao francuski novinar na tradicionaloj godišnjoj konferenciji za novinare.

Vinatiera je FSB uhitio u lipnju 2024. u restoranu u Moskvi da bi u listopadu bio osuđen za kršenje zakona koji od pojedinaca traži da se pred ruskim vlastima registriraju kao "strani agenti". U zatvoru je bio pod istragom za dodatne optužbe za špijunažu i trebalo mu se suditi idućih mjeseci.

Vinatier je radio za Centar za humanitarni dijalog, švicarsku organizaciju za mirno rješavanje sporova. Kolege znanstvenici tvrdili su da se radi o uvaženom stručnjaku koji se bavio znanstvenim istraživanjima.

Vinatier je na suđenju rekao da voli Rusiju, ispričao se zbog kršenja zakona, pa čak i recitirao stihove slavnog ruskog pjesnika Aleksandera Puškina.

