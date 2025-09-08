Obavijesti

News

Komentari 0
U NAJGOREM TRENUTKU

Francuskoj prijeti pad vlade

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Francuskoj prijeti pad vlade
Foto: THIBAUD MORITZ/REUTERS

"Vlada će pasti", rekao je Jean-Luc Melenchon, vodeća ličnost ljevičarske stranke Nepokorena Francuska (LFI), a slično su govorili i drugi političari ljevice i desnice

Francoisu Bayrouu, četvrtom francuskom premijeru u tri godine, prijeti gotovo siguran poraz na glasanju o povjerenju u ponedjeljak, što za drugo najveće gospodarstvo europodručja predstavlja još veću političku neizvjesnost. Pad vlade će vjerojatno pogoršati paralizu Francuske u ključnom trenutku za Europu koja traži jedinstvo suočena s ruskim ratom protiv Ukrajine, sve dominantnijom Kinom i trgovinskim napetostima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Zbrka također ugrožava sposobnost države da obuzda svoj dug dok joj istovremeno prijeti pad kreditnog rejtinga.

Francuska se suočava s akutnim pritiskom da svoje financije dovede u red, pri čemu joj je prošlogodišnji deficit bio gotovo dvostruko veći od limita Europske unije koji iznosi tri posto BDP-a. Francuski javni dug je prošle godine iznosio 113,9 posto BDP-a.

Glasanje o povjerenju je zakazano za ponedjeljak poslijepodne.

Unatoč nizu razgovora i medijskih nastupa otkako je 25. kolovoza zatražio glasanje o povjerenju usred napete rasprave o zakonu o proračunu, čini se da Bayrou tijekom vikenda nije uspio osigurati većinu.

Oporbeni čelnici iz svih krajeva političkog spektra su jasno rekli da ga neće podržati.

"Vlada će pasti", rekao je Jean-Luc Melenchon, vodeća ličnost ljevičarske stranke Nepokorena Francuska (LFI), a slično su govorili i drugi političari ljevice i desnice.

U slučaju da parlament izglasa nepovjerenje Bayrouu, predsjednik Emmanuel Macron će vjerojatno ponovo morati tražiti šefa vlade kojem će poći za rukom da parlament usvoji proračun, manje od godinu dana otkako je smijenjen Bayrouov konzervativni prethodnik Michel Barnier.

Macron je kao i prošle godine isključio mogućnost raspuštanja parlamenta.

Francuska je u političkoj krizi otkako je Macron 2024. raspisao prijevremene izbore koji su doveli do parlamenta u kojem nijedna stranka nema jasnu većinu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'
LIJEČNICE NAPUSTILE HRVATSKU

'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'

Ključni problemi hrvatskog zdravstva su korupcija i klijentelizam, kaže za 24sata dr. Križić koja danas ima privatnu praksu u Frankfurtu.
Rex, zauvijek si naš suborac: 'Stao je na minu, kao čovjeka smo ga nosili u sinjsku bolnicu'
HEROJ DINARE

Rex, zauvijek si naš suborac: 'Stao je na minu, kao čovjeka smo ga nosili u sinjsku bolnicu'

Grija si me na straži, Dinara nan je mati bila, ladna i zimi i liti, ti suborac si moj, vavik..., poručuju danas suborci pokojnom ovčaru
Užas u Opatiji: Muškarca (56) pijan u kući premlatio do smrti
UHITILI 36-GODIŠNJAKA

Užas u Opatiji: Muškarca (56) pijan u kući premlatio do smrti

Tijekom sukoba osumnjičeni mu je zadao više udaraca po tijelu, nakon čega je muškarac preminuo. Policija i hitna pomoć stigli su na mjesto događaja jučer oko 5.45 sati, no liječnici su mogli samo konstatirati smrt.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025