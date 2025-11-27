Francuz Lucas Philippe izabran je u četvrtak za predsjednika Interpola na 93. općoj skupštini te organizacije održanoj u Marakešu, objavljeno je na X-u
Francuz Lucas Philippe izabran za predsjednika Interpola
Interpol, organizacija osnovana 1923. godine radi olakšavanja suradnje između policijskih snaga zemalja članica, imenuje predsjednika svake četiri godine, čija je uloga u biti počasna.
Philippe (53), glavni je inspektor francuske nacionalne policije i trenutno obnaša dužnost savjetnika glavnog ravnatelja nacionalne policije (DGPN) za europske i međunarodne poslove. Naslijedit će na dužnosti Ahmeda Nassera Al-Raisija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, kojeg je dvoje britanskih državljana svojedobno optužilo za mučenje.
Lucas Philippe je dobio 84 glasa (51,2%), a turski kandidat Mustafa Serkan Sabanca 60 glasova (36,6%), objavila je službena marokanska novinska agencija MAP.
Namibijka Anne-Marie Nainda i Etiopljanin Demelash Gebremicheal Weldeyes dobili su 12 glasova (7,3%) i osam glasova (4,9%).
Nositelj pozicije predsjedava godišnjim sastancima opće skupštine, vrhovnog upravnog tijela organizacije koje diktira opću politiku, metode rada i financijske smjernice.
No, glavni tajnik je taj koji vodi svakodnevne operacije u Lyonu, gdje je sjedište Interpola od 1989.
Tu dužnost trenutno obnaša Brazilac Valdecy Urquiza, izabran u studenome 2024. na petogodišnji mandat.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+