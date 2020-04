Francuzi otjerali 'korona party' avion koji je unajmio Hrvat?!

Francuska policija odbila je skupinu ljudi koji su privatnim avionom iz Londona sletjeli na Azurnu obalu prošle subote, prenosi Guardian.

U avionu su bila sedmorica muškaraca srednjih godina i tri djevojke stare od 23 do 25 godina. Stigli su na aerodrom blizu Marseillea, a tamo su ih čekali helikopteri koji su ih trebali odvesti do Cannesa gdje su iznajmili luksuznu vilu.

Ipak, policija im je naredila da se vrate u Ujedinjeno Kraljevstvo.

- Dolazili su na odmor u Cannes i tri helikoptera već su ih čekala. Obavijestili smo ih da ne mogu ući u zemlju i otišli su četiri sata kasnije - rekao je glasnogovornik francuske granične policije za francusku novinsku agenciju AFP.

Policijski izvor rekao je za BFM TV kako mu je savjetovano da ne sleti na tom aerodromu, ali to je učinio svejedno. Pri slijetanju je skupina koju su činili biznismeni iz Hrvatske, Njemačke, Francuske, Rumunjske i Ukrajine pokušala razno raznim vezama ipak ostati u Francuskoj kako bi nastavili svoje putovanje, no nisu uspjeli. Ukrajinac je čak ponudio i mito, a on je navodno i platio sve troškove putovanja. Piloti helikoptera kažnjeni su zbog kršenja pravila o karanteni.

Let do Francuske organizirao je hrvatski poduzetnik koji posluje u područjima financija i nekretnina, piše AFP.

Od desetero ljudi s aviona, devet ih se vratilo u London, a jedan putnik odlučio je privatnim avionom otići u Berlin. Neobvezna putovanja zabranjena su u Francuskoj još od 17. ožujka, a svatko tko ulazi u zemlju treba imati međunarodni certifikat koji dokazuje da je putovanje nužno. I Velika Britanija i Francuska jasno su objasnile da putovanje u drugu kuću koja se nalazi u vlasništvu iste osobe nije smatrano nužnim.