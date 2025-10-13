Obavijesti

News

Francuzi pobijedili u branju maslina na Braču, hrvatska "reprezentacija" dobila broncu

Piše Bojana Mrvoš,
U hrvatskom timu 8. Svjetskog prvenstva u branju maslina bili su dr. Ivica Lukšić, direktorica Turističke zajednice Ivana Vladović, akademska slikarica Tisja Kljaković Braić te naš poznati košarkaš Dino Rađa

U Postiri na Braču održano je osmo Svjetsko prvenstvo u branju maslina, okupivši dvanaest reprezentacija iz cijeloga svijeta. Za Hrvatsku se natjecala ekipa koju su činili dr. Ivica Lukšić, ravnatelj KB-a Dubrava u Zagrebu i "fetivi" Bračanin, direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović, akademska slikarica Tisja Kljaković Braić te naš poznati košarkaš Dino Rađa. 

Novi svjetski prvak u branju maslina je Francuska, čija je momčad ubrala 64 kilograma plodova. Drugo je mjesto osvojila Litva, prošlogodišnja pobjednica - njeni su reprezentativci ubrali kilogram manje maslina od Franuza, izgubivši zlato za dlaku, dok je Hrvatska momčad osvojila broncu.

Svoje su "kašete" ravnatelj bolnice, direktorica turističke zajednice, slikarica i slavni košarkaš napunili s 59 kilograma maslina. 

- Bili smo reprezentacija Hrvatske, moja je malenkost bila kapetan našega tima, a za branje smo svi imali 45 minuta, kazao je za 24sata kapetan Ivica Lukšić, inače maksiofacijalni kirurg i predstojnik Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta, ravnatelj bolnice koji redovito i operira.

