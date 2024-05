Francuzi sa 600 žandara krenuli u akciju u Novoj Kaledoniji kako bi osigurali put do zračne luke

Francuska je u nedjelju pokrenula opsežnu operaciju provođenja zakona u južnopacifičkom arhipelagu Nove Kaledonije kako bi očistila cestu do zračne luke, nakon što je u neredima protiv izborne reforme poginulo šest osoba.

Ova operacija "s više od 600 žandara" ima za cilj "povratiti potpunu kontrolu nad 60 kilometara glavne ceste između Noumée i zračne luke", objavio je francuski ministar unutarnjih poslova Gérald Darmanin u poruci na X.

Operacija je, između ostalog, pokrenuta nakon što je Novi Zeland zatražio od Francuske da osigura zračnu luku kako bi vratio svoje državljane u domovinu.

''Spremni smo za polijetanje i čekamo odobrenje francuskih vlasti'', rekao je novozelandski ministar vanjskih poslova Winston Peters.

U nedostatku letova za i iz Nove Kaledonije, obustavljenih od utorka, vlada arhipelaga procijenila je u subotu da je na aerodromu blokirano oko 3200 ljudi.

France declares a state of emergency to regain control of events in New Caledonia | Foto: Manon Cruz

Francuska je u petak optužila Azerbajdžan za poticanje nereda na njezinu pacifičkom otoku Novoj Kaledoniji, tako što je preplavio društvene mreže obmanjujućim fotografijama i videosnimkama usmjerenim protiv francuske policije.

Pariz optužio Azerbajdžan za poticanje nereda

Francuska jedinica za otkrivanje internetskih dezinformacija Viginum, osnovana kao odgovor na ruske aktivnosti u Africi, objavila je u petak izvješće u kojem identificira azerbajdžanske račune na društvenim mrežama kao one koji šire antifrancusku propagandu.

Francuski ministar unutarnjih poslova Gerald Darmanin prvi je u četvrtak iznio optužbe protiv Azerbajdžana, no dokaze nije iznio.

Azerbajdžansko ministarstvo vanjskih poslova brzo je odbacilo ono što je nazvalo uvredljivim optužbama i ponovilo u petak da nije povezano s prosvjedima u Novoj Kaledoniji.

Viginum je objavio je kampanja uključivala montažu slike koja prikazuje mrtve prosvjednike za nezavisnost pored bijelca u položaju za pucanje, uz natpis "francuski policajci su ubojice".

Navodi se da su najmanje 86 objava na platformi X, nekadašnjem Twitteru, objavili profili navodno povezani s azerbejdžanskom vladajućom strankom YAP.

Azerbajdžan je ljutito reagirao na francusku vojnu potporu Armeniji, republici na Južnom Kavkazu s kojom je vodio dva rata u posljednja tri desetljeća. Francuska, koja ima veliku etničku armensku zajednicu, bila je naklonjena Armeniji i osigurala joj vojnu opremu.