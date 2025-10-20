Obavijesti

News

Komentari 3
SHIN BET

Francuzi traže pomoć. Bivši šef izraelske tajne službe traži ukradene dragulje iz Louvrea

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Francuzi traže pomoć. Bivši šef izraelske tajne službe traži ukradene dragulje iz Louvrea
Foto: Reuters

CGI Group, u vlasništvu Yaakova Perija, bivšeg čelnika izraelske unutarnje sigurnosne službe, angažirana je kako bi pružila potporu francuskim istražiteljima

Izraelska sigurnosna tvrtka na čelu s bivšim šefom Shin Beta pridružila se istrazi smjele krađe dragulja u Louvreu, dok se francuske vlasti okreću inozemnim stručnjacima u jednom od najspektakularnijih umjetničkih krađa u novije vrijeme, piše Jerusalem Post.

Pokretanje videa...

Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata 01:05
Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata | Video: 24sata/reuters

CGI Group, u vlasništvu Yaakova Perija, bivšeg čelnika izraelske unutarnje sigurnosne službe, angažirana je kako bi pružila potporu francuskim istražiteljima. 

Tvrtka je stekla međunarodnu pozornost zbog svoje uloge u rješavanju provale u Zeleni trezor u Dresdenu 2019., kada su lopovi ukrali dragulje u vrijednosti od oko 113 milijuna eura. Njihovo uključivanje odražava i razmjere krađe u Louvreu, ali i zabrinutost zbog moguće umiješanosti organiziranih kriminalnih mreža.

POVIJESNO BLAGO Sve o blagu ukradenom u Louvreu: Lopovi nakit mogu vrlo brzo rastaliti. Nešto im i ispalo
Sve o blagu ukradenom u Louvreu: Lopovi nakit mogu vrlo brzo rastaliti. Nešto im i ispalo

Krađa se dogodila u nedjelju ujutro, kada su četvorica muškaraca s fantomkama s pomoću građevinske dizalice razbila prozor muzejske Galerie d’Apollon, u kojoj se čuvaju kraljevski dragulji Francuske. Razbojnici, naoružani brusilicama, ali bez vatrenog oružja, prijetili su čuvarima, uzeli devet komada nakita — pobjegli su s osam — te se motociklima dali u bijeg kroz središte Pariza.

Komentari 3
