CGI Group, u vlasništvu Yaakova Perija, bivšeg čelnika izraelske unutarnje sigurnosne službe, angažirana je kako bi pružila potporu francuskim istražiteljima
Francuzi traže pomoć. Bivši šef izraelske tajne službe traži ukradene dragulje iz Louvrea
Izraelska sigurnosna tvrtka na čelu s bivšim šefom Shin Beta pridružila se istrazi smjele krađe dragulja u Louvreu, dok se francuske vlasti okreću inozemnim stručnjacima u jednom od najspektakularnijih umjetničkih krađa u novije vrijeme, piše Jerusalem Post.
Pokretanje videa...
CGI Group, u vlasništvu Yaakova Perija, bivšeg čelnika izraelske unutarnje sigurnosne službe, angažirana je kako bi pružila potporu francuskim istražiteljima.
Tvrtka je stekla međunarodnu pozornost zbog svoje uloge u rješavanju provale u Zeleni trezor u Dresdenu 2019., kada su lopovi ukrali dragulje u vrijednosti od oko 113 milijuna eura. Njihovo uključivanje odražava i razmjere krađe u Louvreu, ali i zabrinutost zbog moguće umiješanosti organiziranih kriminalnih mreža.
Krađa se dogodila u nedjelju ujutro, kada su četvorica muškaraca s fantomkama s pomoću građevinske dizalice razbila prozor muzejske Galerie d’Apollon, u kojoj se čuvaju kraljevski dragulji Francuske. Razbojnici, naoružani brusilicama, ali bez vatrenog oružja, prijetili su čuvarima, uzeli devet komada nakita — pobjegli su s osam — te se motociklima dali u bijeg kroz središte Pariza.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+