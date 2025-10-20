Sve o blagu iz krađe u Louvreu: Lopovi nakit mogu vrlo brzo rastaliti. Nešto im je i ispalo...

Filmska pljačka neprocjenjivih Napoleonovih dragulja iz galerije Apollon pariškog muzeja Louvre trajala je samo sedam minuta. Četvorica lopova uz južnu stranu zgrade smjestili su kamion s dizalicom i košarom te izvlačnim ljestvama. U akciju su krenuli u nedjelju u 9.30 sati. Popeli su se na drugi kat provalivši uz pomoć brusilice i drugih električnih alata. U galeriji su razbili staklene izloge i zgrabili nakit. Alarmi su se upalili, ali pljačkaši su se već dali u bijeg na motociklima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:05 Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata | Video: 24sata/reuters

Francusko ministarstvo kulture priopćilo je da je ukradeno osam komada nakita - ali ne i izuzetno vrijedna kruna supruge Napoleona III., carice Eugénie, koja je lopovima ispala pri bijegu, a koja sadrži 1354 dijamanta te 56 smaragda.

Lopovi su pokušali odnijeti i krunu carice Eugenie. Pronađena je ispred Lovrea. Oštećena je u pljački. |

Odnijeli su tijaru, safirne naušnice i ogrlicu iz kolekcije nakita kraljice Marie-Amélie i kraljice Hortense. Odnijeli su i tijaru te broš carice Eugénie, supruge Napoleona III., te smaragdnu ogrlicu i par smaragdnih naušnica carice Marie Louise, kao i jedan broš carice Eugénie poznat kao relikvijski. Riječ je o nakitu ukrašenom tisućama dijamanata i drugog dragoga kamenja.

Safirne naušnice kraljice Marie-Amélie i kraljice Hortense |

Na razotkrivanju lopova radi više od 60 istražitelja i priznaju da vode utrku s vremenom jer sav nakit lako se može rastaliti, a dragocjeno kamenje prebrusiti i tako sakriti tragovi zločina.

Tijara sa safirima kraljice Marie-Amélie i kraljice Hortense |

Upravo to se dogodilo tijari koja je bila dio originalnog smaragdnog seta carice Marije Lujze, iako je vađenje smaragda iz nje bilo sasvim legalno. Naime, vjenčani dar Napoleona svojoj drugoj supruzi u ožujku 1810. uključivao je tijaru te ogrlicu i naušnice. Raskošni set izradio je draguljar François-Régnault Nitot, a uključuje 32 smaragda i 1138 dijamanata. Nakon što se Napoleonovo carstvo raspalo, Maria Lujza originalni je set ostavila rođaku, a on se prenosio generacijama njezinih potomaka. Godine 1953. set je prodan draguljaru Van Cleef & Arpels, nakon čega su smaragdi iz tijare prodani, odnosno povađeni, kako bi se od njih napravili ogrlica i naušnice za Eugeniju Livanos-Niarchos, brodarsku nasljednicu i treću suprugu grčkog pomorskog tajkuna Stavrosa Niarchosa. Poslije je američki kolekcionar u postojeće okvire tijare stavio tirkizno kamenje i ona je sada dio kolekcije Smithsonian. Ogrlica i naušnice otuđene u nedjeljnoj pljački, međutim, sačuvane su u izvornom obliku i prodane Louvreu 2004. za navodno 3,7 milijuna eura.

Broš carice Eugénie s mašnom od srebra, zlata i dijamanata izvorno je činio kopču dijamantnog pojasa od 4000 kamenčića. Nosila ga je samo u dva navrata. Eugénie je poslije odlučila preoblikovati pojas u broš i dala je jednom od svojih draguljara da ga oblikuje u raskošniji samostalni komad, dodajući kaskadne dijamantne rese. Prema aukcijskoj kući Christie's, broš je 1887. godine kupio zlatar Emile Schlesinger za njujoršku pripadnicu visokog društva Caroline Astor na aukciji za 42.200 francuskih franaka. Broš je ostao u obitelji Astor više od stoljeća sve dok ga Louvre nije kupio 2008. plativši ga 6,72 milijuna eura.

Bisernu dijademu za Eugénie izradio je draguljar Alexandre-Gabriel Lemonnier 1853., a sadrži 212 bisera i 1998 dijamanata, dok se, primjerice, relikvijski sastoji od 94 dijamanta, a uključuje 17. i 18. Mazarin dijamant, koje je kralju Luju XIV. darovao bivši glavni ministar, kardinal Mazarin, 1661..

Pljačka je obavljena netom prije nego što je u muzej stigla financijska injekcija od 800 milijuna eura koju je obećao predsjednik Emmanuel Macron. Ranije ove godine dužnosnici Louvrea zatražili su pomoć za obnovu bolju zaštitu umjetničkih djela.

Francuska je javnost zgrožena jer ovo nije prva velika pljačka u tome muzeju. Talijanski dekorater Vincenze Peruggia, koji je kratko radio ondje, ukrao je “Mona Lisu” 1911. godine. U muzej je ušetao kao muzejski radnik, a sliku je dvije godine držao u svom domu u Firenci. Poslije su ga uhitili te sliku pronašli. Još jedna zloglasna epizoda bila je 1956., kad je posjetitelj bacio kamen na sliku, okrhnuvši boju blizu njezina lijevog lakta, nakon čega su djelo izložili iza zaštitnog stakla.