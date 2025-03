Frane je do spasa s Lastova putovao osam i pol sati, ali nije preživio: 'Tresem se od šoka...'

Zbog čijeg propusta je izgubljen život 26-godišnjeg mladića iz Blata na Korčuli čiji se život ugasio u dubrovačkoj bolnici nakon osam i pol sati dugog prijevoza s Lastova? Je li život Frana Borovine Miče mogao biti spašen da je na vrijeme stigao u Opću bolnicu u Dubrovniku, odnosno da hvaljene, "nepotopive" brze brodice zaista mogu izaći na otvoreno more po olujnom jugu, kako su i predstavljene. Pitanja su to koja proteklih dana muče sve one koji su ga poznavali i voljeli. Podsjetimo, mladić je preminuo u ponedjeljak ujutro u dubrovačkoj bolnici. Zahtjev za njegovim hitnim transportom zatražen je u 21.43 sata, no kako brza medicinska brodica nije mogla isploviti, kao ni brod Lučke kapetanije, a nije mogao poletjeti ni helikopter, mladića su iz luke Ubli trajektom "Marko Polo" prevezli u Velu Luku. Odande ga je hitna prevezla preko otoka do grada Korčule, potom je trajektom prevezen u Orebić, a zatim su preko Pelješca jurili u Dubrovnik. Cijelim putem pokušavali su ga održati na životu.

Njegovi prijatelji kažu nam kako je bio zaista omiljen u društvu, roker, bubnjar korčulanskog benda Kolpo Morte, vrlo društven. Obožavali su ga od Korčule do Lastova, nije bilo osobe na koju nije ostavio trag vlastitom osobnošću.

- Požalio bi mi se na neki bol, kao i ja njemu, ali nikad nije duboko ulazio u to. Šokirao sam se kad sam čuo. Prije nego što je otišao na Lastovo, izgledao mi je normalno, poziv na kavu, osmijeh... U nevjerici sam. Bio je strašan talent, možda i jedan od najboljih u Hrvatskoj, ali kako smo tu na otoku odsječeni, nije se, nažalost, uspio proslaviti. Uvijek je bio spreman za pomoć, ali bez pretjerivanja, kad god i što god treba. Još se tresem od šoka - kaže nam njegov prijatelj Mate.

Ministarstvu zdravstva ponovno smo poslali upit vezano za brze brodice za medicinski transport, no ovog puta odgovorio nam je Hrvatski zavod za hitnu medicinu. S obzirom na to da su isticali kako te brodice mogu isploviti po najlošijem nevremenu i valovima od šest metara, zanimalo nas je kakvi su to vremenski uvjeti po kojima mogu odnosno ne mogu isploviti, zbog čega je tri od šest brodica, uključujući i onu u Dubrovniku, na vezu na kopnu, kao i bi li mladić imao veće šanse za preživljavanje da je hitni prijevoz bolji. Ni na jedno nismo dobili odgovor nego su nam govorili o projektima i općenitostima.

U međuvremenu je na Lastovu pokrenuta inicijativa kojom traže efikasniju medicinsku skrb na otoku.

- Institucije nisu opremljene prijevoznim sredstvima koja mogu obavljati hitnu pomoć. Ako ti treba pomoć dok je lijepo vrijeme, onda si dobro, ali ako ti se nešto dogodi navečer i kad je grubo vrijeme, onda ili ne vozi helikopter ili ne vozi brod. Ovo je već treći put u godinu dana da imamo problem, samo je ovaj put završilo nesretno. Dječak koji je pao i razbio lubanju isto je morao čekati trajekt, a uspio ga je prevesti čovjek privatnom brodicom. Tražimo da smo sigurni kad se nešto dogodi - kaže nam Marija u ime inicijative otočana.