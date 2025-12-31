Obavijesti

News

Komentari 0
I DANAS GA SVI ZNAJU PLUS+

Frane Luetić (76) iz Župe: Bio sam drug i učitelj, a sad su mi moje koze najdraži učenici

Piše Vedrana Bekavac Šuvar,
Čitanje članka: 4 min
Frane Luetić (76) iz Župe: Bio sam drug i učitelj, a sad su mi moje koze najdraži učenici
Župa: Frane Luetić, umirovljeni učitelj | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

U općini Zagvozd u Zabiokovlju živi nekadašnji učitelj koji je cijeli život posvetio tamošnjoj djeci i zajednici. Njegovi su učenici danas odvjetnici, liječnici. On uživa u mirnom pastirskom životu i vinogradima

Utonula su zabiokovska sela u zimsku idilu, a ono malo stanovnika, po raštrkanim i napuštenim selima zabavljeno je svatko svojim poslovima i pronalaženjem formule kako, unatoč mirovini, svakodnevno ispuniti koliko je moguće aktivno svoj dan. Na krajnjem istoku župskih zaselaka smjestio se zaselak Luetići, u kojem se svi sadašnji stanovnici mogu izbrojiti na prste jedne ruke. Kamenim stazama Luetića, poznatih po više od stotinu intelektualaca, među kojima je najviše profesora, odvjetnika, liječnika, doktora znanosti, čak i akademika, danas prolazi tek pet-šest stanovnika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nakon južine novi ledeni val: Minusi će okovati zemlju, snijeg će padati danima u Zagrebu
METEO KAOS U 2026.

Nakon južine novi ledeni val: Minusi će okovati zemlju, snijeg će padati danima u Zagrebu

Prvo nas čeka kratkotrajan, ali žestok udar zime s ledenom burom i temperaturama duboko ispod nule, a zatim slijedi nagli preokret uz južinu i zatopljenje
VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'
UŽAS KOD SUKOŠANA

VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'

Policija je u utorak oko 8 sati dobila dojavu o pronalasku dva mrtva muškarca u kući u Sukošanu. Utvrdili su da se radi o ocu i sinu te su konstatirali smrt. Nama je grozno ovo čuti. Velika tragedija, kažu susjedi
Plenković otkrio planove za 2026., evo i što poskupljuje: 'Borit ćemo se za veći standard'
ZADNJA SJEDNICA VLADE

Plenković otkrio planove za 2026., evo i što poskupljuje: 'Borit ćemo se za veći standard'

Premijer kaže da će nastaviti borbu protiv korupcije, jačat će se pravosuđe, a njihov je cilj, kaže, snažnije gospodarstvo, jačanje izvoza...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025