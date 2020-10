Franjevac iz Međugorja kojeg je 'Bog izabrao među 49 bića da uredi Svemir' izbačen iz Crkve

<p>Tomislav Vlašić (78), bivši svećenik franjevac i voditelj talijanske skupine Kraljice Mira, potpuno tvoji po Mariji k Isusu sa sjedištem u Parmi, izopćen je iz Katoličke crkve dekretom Kongregacije za nauk vjere koji je upućen biskupu u Bresci mons. Pierantoniju Tremoladi, javio je u petak Mediasetov portal TgCom24.</p><p>Vlašić je poznat kao duhovni vođa međugorskih vidjelaca i vidjelica, što je i sam isticao, a vidjelica Vicka Ivanković je u svojim dnevnicima zapisala da je to osobno potvrdila i sv. Marija iz Nazareta porukom 28 veljače 1982: "Zahvalite mnogo Tomislavu koji vas vodi tako dobro".</p><p>Fra Vlašić je, dok je bio na župi u Čapljini, krajem sedamdesetih godina, prije navodnih ukazanja u Međugorju, s časnom sestrom Rufinom dobio dijete (pravo ime Manda Kožul). Sin im se zove Toni, te s majkom Rufinom živi u Njemačkoj. Vlašić je Rufinu navodno psihički izmanipulirao i uvjerio je da o svemu šuti i da bude “kao Marija”. Rufina mu je pisala iz Njemačke, nadala se da će ispuniti obećanje da će se vjenčati, a Vlašić joj je stalno govorio da nikome ne smije reći da je on otac djeteta, no pisma su završila u Vatikanu i Vlašićeva tajna je otkrivena.</p><p>Šest godina kasnije Vlašić dolazi u Međugorje, upravo u vrijeme navodnih ukazanja i postaje duhovnih otac vidjelica. Hercegovački franjevci su više puta javno govorili da Vlašić nema nikakve veze s fenomenom u Međugorju.</p><p>Fra Tomislav godinama je tvrdio da se njemu osobno Gospa do sada ukazala oko 40 tisuća puta, u što je papa Benedikt XVI. izrazio sumnju. Ni papa Ivan Pavao II., nije mu iskazivao previše povjerenja.</p><p>Vlašić je, naime, tvrdio kako je 1984. godine doživio jedno od ukazanja u kojem mu je Djevica Marija poručila da je on – živi svetac. O istom je obavijestio i tadašnjeg papu, međutim iz Vatikana nije stigao nikakav komentar.</p><p>Vlašić se 1987. iselio iz Hercegovine u Parmu i formirao skupinu Kraljice Mira, potpuno tvoji po Mariji k Isusu, odnosno, prije je riječ o sekti, te je pričao da je osnivanje skupine odobrila osobno Gospa. Da je sv. Marija iz Nazareta osobno odobrila osnivanje sekte, neko je vrijeme tvrdila i vidjelica Marija Pavlović, koja je bila njegovim članom od veljače 1988. do srpnja iste godine, kada je promijenila priču i rekla da nikad od Gospe nije primila poruku da odobrava Vlašićevu skupinu. Biskup Benito Cocchi zabranio tu zajednicu, ali Vlašić nije poslušao.</p><p>Kongregacija za nauk vjere je Vlašića 2008. godine obavijestila da je pod istragom, jer širi lažni nauk, manipulira vjerom, te da je osumnjičen za misticizam, ali i seksualne prijestupe, te mu naređuju da se povuče u izolirani franjevački samostan.</p><p>U veljači 2012. Vlašić je objavio da su on i njegova suradnica Stefania Caterina u Središnjoj Jezgri, grupi od 49 bića koja je Bog izabrao po svemu Svemiru, da, u 7 skupina po 7, urede Svemir u skladu s Božjim planom. U tom sklopu Vlašić je, po svojim riječima, određen evangelizirati druge planete.</p>