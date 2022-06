Franjo jači od Parkinsona, upale pluća, korone, sepse: 'Što me spasilo od smrti? Pa ljubav!'

Opraštali smo se s njim tri puta. Svaki put bi naše kćeri doputovale iz Njemačke i brzo bismo pohrlili k njemu u bolnicu. Pitale smo se je li moguće da je ovo stvarno kraj. Liječnik je govorio: "Gospođo, postoji tek 0,1 posto šanse da ozdravi. Bolje da se pozdravite", rekla je Ljubica Hrvoj iz Jastrebarskog. Njezin je suprug Franjo (70) u siječnju dobio koronu pa je zbog visoke temperature završio u bolnici. Tamo su mu otkrili da osim korone ima i urinarnu infekciju koja se počela pretvarati u sepsu, upalu želučane maramice i upalu pluća. I sve to uz Parkinsonovu bolest od koje Franjo boluje već 12 godina. No, to je samo dio agonije kroz koju je obitelj prošla. Bilo je tu i respiratora, oživljavanja i svega.