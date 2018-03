Franko (16) je nestao u jezeru: 'Ne znamo zašto su tamo išli'

Četvrti je dan potrage za maloljetnikom Frankom Silovom (16) iz Laškovice koji je nestao u subotu nakon prevrtanja čamca kod otočića Visovca na Krki te se, nakon što je u ponedjeljak pretraženo područje Visovca, potraga nastavlja u utorak na širem terenu, izvijestili su iz šibenske policije koja koordinira potragom.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1199177 / ]

- Intenzivnu potragu nastavljaju djelatnici šibenske policije, krim-policije i pomorske policije, ronioci Specijalne policije Split, ronioci i terenci Hrvatske gorske službe spašavanja sa psom i brodom, članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dubravice, djelatnici Nacionalnog parka Krka te vojska s dronom i sonarom - rekla je glasnogovornica Policijske uprave šibensko-kninske Marica Kosor.

Potraga za nestalim maloljetnikom u ponedjeljak je obustavljena oko 19 sati.

Podsjetimo, čamac u kojem su bila četiri maloljetnika prevrnuo se u subotu poslijepodne kada se jedan od njih ustao što je narušilo ravnotežu uslijed čega su sva četiri maloljetnika pala u vodu, izvijestila je policija nakon obavljenog očevida.

S obzirom na stanje šoka od pada u vodu i činjenicu da nestali maloljetnik nije bio vješt u plivanju, nakon pokušaja ostalih da mu pomognu, ostao je u vodi u blizini prevrnutog čamca dok su preostali otplivali po pomoć na otok Visovac. Dolaskom brodice s Visovca u pomoć, nestali maloljetnik nije zatečen u blizini prevrnutog čamca nakon čega je organizirana opsežna potraga.

'Jedan od njih je ustao pa su se nakrivili i prevrnuli'

- Njih četvorica imaju one male motore, stalno idu s njima posvuda. Motorima su došli do jezera, gdje su pronašli nekakvu lađu, koju je valjda ostavio netko za ribolov. To je mala barka, najviše za dvoje, a unutra ih se naguralo četvero. Jedan od njih je ustao pa su se nakrivili i prevrnuli. Trojica su zaplivala, a jednog su čuli da viče: ‘Upomoć!’. To je valjda bio Franko - kazala nam je rođakinja jednog od mladića iz Dubravice te dodala da je u nedjelju bila na misi na Visovcu.

Foto: Privatna arhiva Franko Silov

- Svi na misi su plakali. Franka ne poznajem osobno, ali čula sam da je jako bistar i da je jako dobar. Znao je posluživati svećenika tijekom mise - ispričala nam je mještanka Dubravice.

'Ne znamo zašto su krenuli prema Visovcu, što su planirali...'

Kaže da su četiri prijatelja išli u isti razred srednje škole u Šibeniku te da su se stalno družili. To nam je potvrdila i Frankova teta Milena Jakus.

- Bili su nerazdvojni od 5. razreda osnovne škole, sad su 2. razred srednje. Svi su pušteni iz bolnica kući i u ponedjeljak su nas došli posjetiti. Htjeli su vidjeti Frankova oca. Još su pod šokom. Ne znamo zašto su krenuli prema Visovcu, što su planirali, nismo imali snage pitati ih to u ponedjeljak - potreseno je govorila Milena.

POGLEDAJTE FOTOGALERIJU:

Svi su se već prestali nadati da će biti pronađen živ, a ni očekivanja za pronalazak tijela nisu baš optimistična.

- Radi se o potrazi na velikom i nepristupačnom području, tako da je vrlo nezahvalno davati bilo kakve procjene o vremenu potrebnom da se cijelo pretraži. Možemo samo reći da će potraga trajati dok nestali maloljetnik ne bude pronađen - rekla je glasnogovornica Marica Kosor.