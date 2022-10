Fred Matić: Uvijek sam surovo iskren. Nema drugog izraza za to. Draga nacijo, popušili smo

Fred Matić, aktualni zastupnik u Europskom parlamentu, za N1 Studio uživo govorio je o aktualnoj aferi u INA-i te događanjima u HDZ-u.

- Draga nacijo, popušili smo. Znate da sam uvijek surovo iskren. Nema drugog izraza za to, HDZ-ovci su lopovi, bili, bit će i ostat će - rekao je.

Navodi kako su Mađari dobili upravljanje INA-om, no nitko ne postavlja pitanje kako su dobili većinski paket. Branitelji su rekli da nema tih novaca za koje bi prodali dionice INA-e, kaže, a onda su za tjedan dan promijenili mišljenje i prodali ih.

'Što smo skuhali, to treba i pokusati'

- Što smo skuhali, to sad treba i pokusati - kaže.

Navodi kako je premijer Andrej Plenković obećao da će vraiti INA-u u hrvatske ruke, a 6 godina nakon nije napravio ništa. “U politici nema mlosti, vladaju samo interesi”, kaže.

- Evo Mađara jučer, veliki srbijanski prijatelji, nisu stavili veto na ova događanja u Srbiji da nema više uvoza ruske nafte preko Hrvatske, mogli su intervenirati, ali nisu. Oni su zaštitili svoje interese, a Hrvatska, Srbija i svi ostali, tko vas šiša - rekao je Matić.

Navodi kako Vučić koketira sa svima, sjedi na 3 stolice.

- Predsjednik Srbije rekao je da Hrvatska nije ništa kriva nego radi ono što radi već 80 godina, pa evo, mogu ja reći hvala ti, Aleksandre Vučiću što smo otkrili posljednju volju Ante Pavelića koji je rekao ‘Čuvajte mi Hrvatsku pa zabijte Srbiji gdje god stignete - rekao je.

Kaže da može razumjeti njihovu želju da dobiju naftu jeftinije, ali navodi kao ju želimo i mi.

- Ako želite biti dio EU, morate igrati po europskim pravilima. Europa mora biti jedinstvena ako mislimo stisnuti Putina, zima tek počinje. Europa se opredijelila za strategiju koja je jedina moguća, druga opcija je sudjelovanje u ratu, što naravno nitko ne želi - objasnio je.

'Bolje je smrznuti se u uredu nego u ukrajinskom rovu'

Matić navodi kako je bolje malo se smrznuti u uredu, nego se smrzavati u ukrajinskim rovovima na minus 20.

- Kao što je srpski narod naivan i guta sve što im plasira Vučić, tako i hrvatski narod funkcionira s HDZ-om - rekao je te poručio da Vučić žanje što je sadio svo ovo vrijeme, no to su njihove slatke brige.

Matić je napomenuo i da ne želi da mu se više spominje Hrvoje Zekanović.

- Vidio sam ga jučer rukama i nogama kako se bori za HDZ, degunatno je to bilo za gledati, no sigurno to nije radio besplatno. Treba mu poručiti da pogleda Orwellovu farmu, on sigurno nije zeko nego neka druga životinja - rekao je.

Dodao je kako smatra da HDZ još nije jako zabrinut oko INA-e.

- Vidite da još braniteljske udruge nisu aktivirane, oni su kao nuklearna eksplozija kod Putina. Stoga, ako Putin još može izdržati bez upotrebe nuklearnog oružja, tako i HDZ još nije upotrijebio braniteljske udruge - rekao je te dodao:

- Nema braniteljskih udruga koje nisu na daljinskom upravljajuču HDZ-a, znaju oni gdje je ruka koja ih hrani, nauštrb umirovljenika i sirotinje – no i oni ipak svi glasaju za HDZ. Gumb još čeka, pa je situacija još zadovoljavajuća - rekao je.

