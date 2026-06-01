MJESECI NEIZVJESNOSTI

Frederiksen ostaje premijerka Danske: Dogovorila novu vladu

Piše HINA,
Danska socijaldemokratkinja osigurala je treći uzastopni mandat na čelu vlade. Među glavnim prioritetima nove koalicije bit će Grenland i jačanje obrambenih kapaciteta zemlje.

Danska političarka iz redova socijaldemokrata Mette Frederiksen rekla je u ponedjeljak da je postigla dogovor o formiranju nove koalicijske vlade lijevog centra, zadržavši vlast nakon krize s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom po pitanju budućnosti Grenlanda. Sporazum o manjinskoj vladi daje Frederiksen treći uzastopni premijerski mandat, okončavši mjesece nesigurnosti nakon izbora u ožujku u kojima je 12 stranaka osvojilo mjesta u danskom parlamentu. "Vidjela sam se s njegovim visočanstvom kraljem i najavila da vlada može biti formirana nakon dugačkih pregovora" rekla je Frederiksen novinarima.

Njezina centristička koalicija izgubila je većinu na izborima 24. ožujka, kad su Danci izrazili nezadovoljstvo zbog visokih troškova života, iako je Socijaldemokratska stranka ostala najveća skupina u parlamentu sa svojih 38 od 179 mjesta, u odnosu na 50 mjesta koliko je imala ranije.

Nakon dva mjeseca pregovora u kojima su i socijaldemokrati i desničarski Liberali pokušali stati na čelo nove vlade, 48-godišnja Frederiksen uspjela je osigurati potrebnu podršku stranaka u parlamentu.

Načelni vladini prioriteti bit će predstavljeni u utorak, dok će ministri biti imenovani u srijedu, rekla je Frederiksen.

Vladina trenutačna lista prioriteta uključuje diplomatske pregovore o Grenlandu koji je Trump zaprijetio anektirati te brzo jačanje danske vojske s obzirom na pogoršanje sigurnosne situacije u Ukrajini.

