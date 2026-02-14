Frederiksen: Trump nije odustao od želje da preuzme Grenland

Danska premijerka Mette Frederiksen izjavila je u subotu da ambicija američkog predsjednika Donalda Trumpa da prisvoji Grenland nije nestala.

Trump već dugo želi kontrolu nad Grenlandom, autonomnim teritorijem u sastavu Danske, tvrdeći da je to nužno radi zaštite američke nacionalne sigurnosti.

Nedavno je zaprijetio carinama europskim zemljama koje se tomu protive, ali je kasnije povukao prijetnje i isključio vojno osvajanje najvećeg otoka na svijetu.

No, Frederiksen ne misli da je kriza prošla.

"Mislim da je želja američkog predsjednika ista. Vrlo je ozbiljan u vezi ove teme", rekla je danska premijerka na konferenciji o sigurnosti u Muenchenu.

Na pitanje voditeljice panela postoji li neka cijena za koju bi Danska prodala Grenland Trumpu, odgovorila je: "Naravno da ne postoji. Možete li odrediti cijenu za neki dio Španjolske? Ili za dio SAD-a?".

"Moramo zaštititi suverene države. Moramo zaštititi pravo naroda na samoodređenje. A Grenlanđani su bili posve jasni: ne žele postati Amerikanci", istaknula je Frederiksen.

Otkako je Trump odustao od carina i vojne opcije, SAD, Danska i Grenland iza zatvorenih vrata vode razgovore o budućnosti otoka, uključujući i u Muenchenu gdje su se Frederiksen i premijer Grenlanda Jens-Frederik Nielsen u petak na marginama konferencije sastali s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom.