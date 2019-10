'Fredi je bio jako dobar čovjek, a Smiljana je bila čudna...'

Nije otac Fredi kriv. Bio je veseljak. Kad je popio, samo je pjevao. Ma nije uopće bio agresivan. To svi u selu znaju. On ju je i najviše tražio te ju je previše volio da bi tako nešto učinio ili znao za to i šutio. Ruku bih dao u vatru da on nije imao svoje prste u Jasmininu ubojstvu, rekao nam je u petak mještanin Palovca kojega smo zatekli na groblju.

U maleno međimursko mjesto uvukla se mučna nevjerica nakon šokantnog svjedočenja ujaka sestara Smiljane Srnec i Jasmine Dominić, koji je pred sudom izjavio kako je njihov otac Martin Dominić Fredi bio agresivan i napadao kćeri.

Nova je to misterija u slučaju u kojem je Smiljana Srnec optužena da je ubila sestru Jasminu, njezino mrtvo tijelo ugurala u škrinju za zamrzavanje te je tako držala čak 15 godina, dok tijelo slučajno nisu otkrili članovi obitelji. Mještani Palovca jednoglasno i dalje ponavljaju kako “Fredi nije kriv”.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Sad bi bilo najlakše svaliti krivnju na njega jer se mrtvi ne mogu braniti. Mislim da bi Smiljanu trebalo pustiti da trpi i pati te da se svaki dan podsjeća na to što je učinila. Čudi me jedino da njezin suprug Ivek nije ništa primijetio. Mislim da policija ima načina da je pritisne da prizna - rekao nam je sugovornik s groblja, gdje na Jasmininu i Fredijevu grobu, uz cvjetne aranžmane, gore lampaši.

- Bio je jako dobar čovjek. Znao je popiti, to je točno, ali nije bio agresivan. Volio se veseliti kad je popio. Ne vjerujem da je bio upleten u ubojstvo ili da je znao za to. Tko zna, možda bi više o svemu mogao znati majčin mlađi brat i njegova obitelj. Davno se prepričavalo u selu da je Smiljana došla kod njih i rekla da je nešto ružno napravila, što nije smjela - sliježe ramenima drugi mještanin dok sjeda na bicikl pa nastavlja:

- Smiljana je bila čudna. Jednom je kod jednog dečka na dvorištu sjedila od 10 sati i čekala ga do 15 sati, kad je trebao doći s posla. Kad ju je vidio u svojem dvorištu, nije ni ulazio u njega jer ju je htio izbjeći. A malo dalje u drugoj ulici živio je i otac njezine prve kćeri, koji sad radi u inozemstvu...

U Palovcu nismo našli baš nikoga tko bi mogao posumnjati u oca Martina kao potencijalnog ubojicu. No hoće li optužnica moći dokazati da je Smiljana kriva, tek treba vidjeti.

Smiljanu Srnec (45) Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu tereti da je ubila sestru Jasminu s pet-šest udaraca tupo-tvrdim predmetom po lijevoj strani glave dok se žrtva odmarala ili spavala.

Misteriozni predmet nije pronađen, no sudsko-medicinski vještak ocijenio je da bi kao sredstvo izvršenja mogla poslužiti ušica sjekire ili sličan predmet koji posjeduje brid i plohu.

- Izrazito jako djelovanje sile bilo je potrebno za nastanak mnogostrukog prijeloma kostiju svoda i baze lubanje u lijevom čeono sljepoočnom predjelu. Prijelom kostiju lubanje kakav je zadobila žrtva Jasmina Dominić momentalno rezultira gubitkom svijesti, dok smrt u pravilu nastupa kratko vrijeme nakon ozljeđivanja, od nekoliko do najviše deset minuta. Nikakva medicinska pomoć ne može otkloniti smrtni ishod - zaključio je vještak.

U svojem nalazu je naveo da žena uobičajene - prosječne fizičke konstitucije i težine - može sama pohraniti mrtvo tijelo druge žene visine približno 170 centimetara, sitnije građe i težine do 60 kilograma u zamrzivač dimenzija 112x60x82 cm.

- Jasminino tijelo u škrinju je pohranjeno tako da su prvo stavljeni glava i gornji dio tijela, da bi se zatim donji dio tijela, uz presavijanje, ‘nagurao’ i potisnuo u položaj u kojemu je nađena. To je najjednostavnije izvesti podizanjem gornjeg dijela tijela prislanjajući ga i podižući uz bok zamrzivača, nakon čega se najprije preko ruba otvora zamrzivača prebaci gornji dio tijela, a potom se prebacuje donji dio tijela - pojasnio je vještak.

Foto: PIXSELL

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” dostavio je i rezultate DNK analize uzoraka briseva izuzetih s najlonskih čarapa i plastičnih vreća za smeće s tijela žrtve. Rezultati su pokazali da se na najlon čarapi, s kojom je bila vezana crna plastična vreća, na glavi žrtve nalaze biološki tragovi žrtve, Smiljane, majke Katarine Dominić i nepoznate muške osobe koju nije moguće identificirati. Na najlon čarapi s kojom je bila vezana plastična vreća za otpad na Jasmininim nogama nalaze se biološki tragovi koji potječu od žrtve i Smiljane. I svi ostali tragovi vezani su uz Jasminu, Smiljanu i njihovu majku. Riječ je o uporabnim predmetima koji su se nalazili u zajedničkom domaćinstvu, navodi se u nalazu. Samim time biološki tragovi na najlonskim čarapama mogli su nastati na različite načine, između ostalog i od ranijeg nošenja čarapa ili dodirivanjem bilo kojeg člana obitelji.

Na ružičastom komadiću gume, za koji vjeruju da je vrh gumene rukavice, pronašli su krv žrtve. To govori u prilog tezi da je osoba koja je spremala tijelo koristila rukavice čiji se vrh odlomio. Tako je na crnoj vreći oko Jasminine glave mogao ostati Smiljanin otisak desnog palca.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Psihijatrijski vještak je zaključio da Smiljana u različitim situacijama ispoljava ponašanje u kojem nastoji za sebe ishoditi najbolju poziciju, ne libeći se pri tome optužiti druge, pa čak i do razine da počini kazneno djelo.

- Sebe prikazuje u pozitivnom i dobrom svjetlu, opisuje se kao vrijednu i marljivu, bez ijedne mane. Ima određene opsesivne crte, pa sve kod nje mora biti čisto i bez mrlje - navodi psihijatar i dodaje da je u vrijeme počinjenja bila ubrojiva.

No unatoč svemu tome, svjedočenje ujaka Drage otvara vrata Smiljaninoj obrani.

Nasilna prošlost oca Fredija, o kojoj je svjedočio Drago Sabol, definitivno je bila iznenađenje za sve. Očito i još jedna tajna dobro skrivena iza kućnih vrata obitelji Dominić/Srnec.