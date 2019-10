Susjedi: Fredi je bio dobričina... Smiljana tvrdi: Bio je nasilnik!

Ako ju je i ubila, trebala se odmah prijaviti policiji. Svatko može imati žutu minutu. Ovako muči sve oko sebe i sad je sve puno strašnije, rekla je mještanka Palovca na pitanje što očekuje od suđenja Smiljani Srnec za ubojstvo sestre Jasmine Dominić.

- Nitko se ništa nije raspitivao. Svi smo vjerovali Smiljani - rekla je susjeda koju smo zatekli dok je zalijevala svoje hibiskuse u vrtu.

Palovčani su često za Jasminu pitali njezina oca Martina koji im ne bi znao odgovoriti. Zbog toga je često i pio pa im je u kuću dolazila policijska patrola.

'Gdje je meni moja Jasmina?'

- Na njezin spomen samo bi plakao i govorio: ‘Gdje je meni moja Jasmina?’. S tim je i umro, nije znao da mu je kći mrtva kraj njega - rekla nam je žena iz Palovca.

Palovčani se oko mnogih stvari ne mogu složiti, no svi o Frediju imaju isto mišljenje - bio je najbolji nogometaš kojeg je Palovec ikada imao, ali i najbolji čovjek koji je kročio u mjesto.

Martin Dominić radio je u GK Međimurju i Hrastu kao izučeni tesar. Kada su se te tvrtke ugasile, bio je nadničar na terenu diljem Hrvatske i Slovenije.

- Do nestanka Jasmine bio je pravi sportaš. Igrao je nogomet toliko dobro da je dogurao do druge jugoslavenske lige. A onda 2000. godine, kad je nestala Jasmina, potpuno se promijenio. Počeo je piti, povukao se... Nije to bio onaj Fredi, ali ostala je ta njegova dobrota. Eto, to vam je bio Fredi - rekao nam je u veljači Ranko Dominić, čovjek u čiji je kafić Fredi rado dolazio.

Naručio bi gemišt, zapjevao i rasplakao se

Volio je Mišu Kovača i Kemala Montena. U kafiću kod Ranka znao je naručiti nekoliko gemišta i krenuo do jukeboxa. Pjevao bi 'Sarajevo, ljubavi moja' i tada bi mu potekle suze.

- Plakao bi kao dijete - rekao nam je sugovornik. Nikome od njegovih prijatelja nije jasno zašto ga je baš ta pjesma znala tako jako ganuti.

U kafić Kocka bi dolazio jednom tjedno i uvijek sam. Završio bi s poslom i došao na gemišt. Mještani su nam rekli i kako je policija počela sumnjati da je Smiljana upletena u sestrin nestanak upravo zato što je to i Fredi mislio i pričao to pripit u kafićima.

- Zvao ju je 'moja Jaca'. Strahovito ju je volio. Ma, ne mogu vam ni opisati što je njemu značila Jasmina. Izlaz iz tuge i bijeg od stvarnosti pronalazio je u nogometu. Cijelo mjesto ga je dolazilo gledati. Kad bi netko faulirao Fredija, svi oko stadiona bismo skočili. Toliko su ga svi voljeli da bi, kad bi on dobio udarac, zaboljelo sve nas - ispričao nam je Ranko.

O tome koliko je Fredi bio nesretan kada je voljena Jasmina nestala, posvjedočila je i jedna njezina prijateljica koja je htjela ostati anonimna.

- Konobarila sam u jednom kafiću u Maloj Subotici i u taj kafić je dolazio Jasminin i Smiljanin otac. Znao je da smo Jasmina i ja išle zajedno u školu te bi se, svaki put kad bi me vidio, rasplakao. Popio bi nekoliko pića, a onda bi očiju punih suza rekao: 'Se ti zmisliš kak je moja Jasmina bila dobra?'. Uvijek je htio sa mnom razgovarati o njoj. Suze bi mu tekle niz lice. Bilo mi ga je žao - rekla je.

Osuđen zbog obiteljskog nasilja

No, bez obzira na sve riječi hvale mještana, Fredi je 2004. osuđen zbog obiteljskog nasilja. Nažalost, detalji slučaja su uništeni. Oni se čuvaju do pet godina nakon okončanja postupka. Bez svjedočenja nekoga od članova obitelji nije moguće rasvijetliti tko je bio žrtva obiteljskog nasilja. Prema riječima svjedokinje Josipe Vugrinec u utorak na suđenju Smiljani Srnec, starija sestra, optužena da je ubila Jasminu i njezino tijelo stavila u škrinju na dugih 19 godina, znala se požaliti na oca zbog obiteljskog nasilja.

Nije poznato niti je li Fredi imao kakve veze s Jasmininim nestankom ili barem znao nešto o tijelu u škrinji.

Njegovi prijatelji su u veljači rekli da su mu jednom prilikom pomagali u građevinskim radovima. Tada su morali pomaknuti škrinju koja im je smetala.

- Dignuli smo tu škrinju, bila je zaista jako teška, pa smo Fredu rekli zašto nisu prije ispraznili meso, kako bi nam bilo lakše. Odgovorio nam je kratko da to nije moguće - rekao je jedan od njih.

Smiljanin odvjetnik: Ona nije bila agresivna u obitelji

Upravo će na presudu iz 2004. godine igrati i Smiljanina obrana. Njezin odvjetnik Krešimir Golubić rekao je da će pokušati skrenuti pozornost na materijalne dokaze, vrijeme kada je Jasmina zadnji put viđena, tko je sve lagao i prikrivao istinu u obitelji Dominić te tko su sve bile agresivne osobe u obitelji.

- To nije bila okrivljena - rekao je Golubić te dodao da je su u vrijeme smrti u kući gdje je pronađeno tijelo živjela još tri člana obitelji - Smiljanina kćer koja je tada imala četiri godine, otac Martina, koji je povremeno bio odsutan jer je preko tjedna radio u Istri, no cijelu 2001. je bio u Palovcu, te majka Katarina koja je dolazila kući nekoliko puta godišnje na par tjedana.

Fredi je preminuo 2013. godine od raka pluća. Ako je nešto i znao o nestanku svoje mezimice, tu je tajnu odnio sa sobom u grob.

Ujak Drago cijelo vrijeme istraživao nestanak

Na adresi gdje je pronađeno tijelo obitelj je nastavila živjeti. Tijekom utorka ondje su bila zatvorena vrata kuće i ograde. Spustili su i rolete te su se doslovno zabarikadirali unutra. O slučaju ne žele pričati ni s prijateljima ni s najbližim susjedima. Katarina, majka Jasmine i Smiljane, iz Palovca je otišla prije nekoliko tjedana. Nekoliko puta je odlazila u Njemačku, no svaki put se vratila brinuti o unukama. Podsjetimo, ondje je bila i kad je zaručnik njezine unuke Katarine pronašao tijelo u škrinji. Pokušali su je isprazniti i maknuti, no nisu znali za strašnu tajnu.

Jasminino ubojstvo pogodilo je cijelu obitelj, a pogotovo Jasminina ujaka Dragu, koji je cijelo vrijeme istraživao gdje je nestala djevojka. Otkako se mračna tajna obitelji Dominić otkrila, kažu nam da toj kući ne prilazi i izbjegava cijelu ulicu. Mještanka Palovca također dodaje da je rastresen jer ga ljudi stalno ispituju o nećakinjama.

Na pitanja u utorak nije želio odgovarati, a kako neslužbeno doznajemo, priprema se za svjedočenje o slučaju. Čim se ta priča otkrila, bio je razočaran istragom te je obećao jednom ispričati kroz što je sve prolazio kako bi pronašao nećakinju. Za priču nije bio raspoložen ni svjedok u slučaju Romeo Kanižaj. Na spomen Jasmine i Smiljane se nasmijao, odmahnuo i odšetao bez komentara.