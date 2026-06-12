Frida, Lea, Lucija i Toni osvojili su Nagradu Luka Ritz: 'Dobrota nije znak slabosti, širite ljubav'

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih održana je osamnaesta po redu svečana dodjela godišnje nagrade "Luka Ritz" za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. U ozračju ispunjenom sjećanjem i ponosom, nagrade su uručene učenicima osnovnih i srednjih škola koji su svojim djelovanjem postali primjer borbe protiv nasilja i širenja empatije. Glavne nagrade za školsku godinu 2025./2026. pripale su Fridi Anković iz Zagreba i Lei Barbić iz Samobora, dok su posebna priznanja zaslužili Lucija Burić iz Šibenika i Toni Peruško iz Pule.

Događaj je otvoren izvedbom himne u izvedbi Dječjeg zbora Zabočki mališani pod vodstvom Jasminke Borovčak, čiji je nastup uveličao cijelu svečanost. Dodjeli su prisustvovali brojni visoki dužnosnici, među kojima su bili ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, roditelji Luke Ritza, Suzana i Reno Ritz, državna tajnica Zrinka Mužinić te ravnatelji ključnih obrazovnih agencija - Katarina Ivković iz Agencije za odgoj i obrazovanje i Momir Karin iz Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja.

Zagreb; Dodjela Godišnje nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Njihova prisutnost potvrdila je važnost ove nagrade koja je, kako je istaknuto, proizašla iz tragedije, ali je postala simbol nade i poticaj mladima da grade bolje i sigurnije društvo. Nagrada se dodjeljuje od 2008. godine, kada je Ministarstvo uputilo prvi javni poziv školama za nominaciju učenika koji se ističu svojim plemenitim djelima.

Odluku o dobitnicima donijelo je peteročlano povjerenstvo na čelu sa Suzanom Ritz. U kategoriji osnovnih škola, glavnu nagradu ponijela je Frida Anković, učenica sedmog razreda Osnovne škole Hugo Con u Zagrebu. U kategoriji srednjih škola, nagrada je uručena Lei Barbić, učenici četvrtog razreda Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole iz Samobora.

Zagreb; Dodjela Godišnje nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Povjerenstvo je istaknulo kako je odabir bio iznimno težak zbog velikog broja kvalitetnih prijava, zbog čega su i ove godine dodijeljena posebna priznanja. Dobitnica posebnog priznanja u kategoriji osnovnih škola je Lucija Burić, učenica trećeg razreda Osnovne škole Brodarica iz Šibenika. U kategoriji srednjoškolaca, posebno priznanje zaslužio je Toni Peruško, učenik trećeg razreda Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu iz Pule.

Zagreb; Dodjela Godišnje nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Suzana Ritz obratila se prisutnima u ime povjerenstva, zahvalivši svim školama, ravnateljima i profesorima koji su prepoznali iznimne mlade ljude u svojim sredinama i prijavili ih na natječaj.

​- Posebno želim zahvaliti svim ravnateljima, učiteljima, profesorima i stručnom osoblju osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova koji su se odazvali javnom pozivu Ministarstva tako što su u svojim sredinama prepoznali predivnu djecu i mlade - kazala je Ritz.

Naglasila je kako zadatak povjerenstva nije nimalo lak.

​- Vrlo je teško. Stoga smo i ove godine dodijelili i posebno priznanje za osnovnu i srednju školu.

Dobitnicima je uputila snažnu i emotivnu poruku, pozvavši ih da ostanu dosljedni svojim idealima.

​- Neka vas ova nagrada i priznanje trajno podsjećaju da njegujete i čuvate vrijednosti koje živite - poručila je.

Zagreb; Dodjela Godišnje nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Svoj je govor zaključila mišlju o važnosti ustrajnosti, citirajući da "niti jedan uspjeh nije konačan", podsjećajući mlade da je hrabrost za nastavak puta ono što se najviše cijeni. Svečanost je simbolično završena izvedbom pjesme "Kad se male ruke slože" u izvedbi Zabočkih mališana.

U kategoriji osnovnih škola glavnu nagradu i stipendiju osvojila je Frida Anković, učenica sedmog razreda Osnovne škole Hugo Kon iz Zagreba. Frida je na osoban, hrabar i snažan način odlučila progovoriti o vršnjačkom nasilju. Svoje je bolno iskustvo pretočila u dramski tekst te režirala predstavu "Ja sam anđeo", sa željom da njezina priča ne ostane samo uspomena, već da postane poruka koja potiče na promjenu. Njezin doprinos promicanju tolerancije i zaštiti prava djece prepoznat je kao izniman primjer kako se umjetnošću može boriti za bolje sutra.

Zagreb; Dodjela Godišnje nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

U svom je emotivnom govoru Frida istaknula važnost zajedništva i podrške.

​- Predstavu sam napisala inspirirana vlastitim iskustvima, ali i pričama, situacijama i osjećajima koje sam tijekom godina vidjela oko sebe. Željela sam da se u ovoj predstavi prepoznaju oni koji su doživjeli nasilje, ali i oni koji su ga možda nekome nanijeli kako bi zastali i razmislili o svojim postupcima - rekla je Frida, zaključivši govor citatom Nelsona Mandele:

​- Nitko se ne rađa mrziti drugu osobu zbog njezine kože, podrijetla ili vjere. Ljudi uče mrziti, a ako mogu naučiti mrziti, mogu naučiti i voljeti.

Posebno priznanje u kategoriji osnovnih škola dobila je Lucija Burić, učenica trećeg razreda Osnovne škole Brodarica iz Šibenika. Iako je među najmlađima, Lucija od prvih školskih dana pokazuje iznimnu toplinu, otvorenost i iskrenu brigu za druge, a svojim svakodnevnim ponašanjem iskazuje empatiju i zrelost koje nadilaze njezinu dob.

Zagreb; Dodjela Godišnje nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Dobitnica nagrade i stipendije u kategoriji srednjih škola je Lea Barbić, učenica četvrtog razreda Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole Samobor. Lea je nagrađena jer svojim primjerom svakodnevno pokazuje da se škola bez nasilja ne gradi samo velikim riječima, već načinom na koji pristupamo drugima, reagiramo na nepravdu i biramo dijalog umjesto sukoba. Prepoznata je po dosljednom zalaganju za nenasilje i spremnosti da zaštiti druge.

Zagreb; Dodjela Godišnje nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

​- Kada sam spriječila sukob između dvojice dječaka, nisam razmišljala o nagradi. U tom sam trenutku željela zaustaviti nasilje i pokazati da nerazumijevanje i nepoštovanje ne trebaju biti rješenje. Vjerujem da svatko od nas ima odgovornost širiti ljubav i toleranciju te svojim primjerom pokazati da dobrota nije znak slabosti - poručila je Lea, dodavši kako osjeća posebnu povezanost s Lukom Ritzom.

Zagreb; Dodjela Godišnje nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Posebno priznanje u kategoriji srednjih škola uručeno je Toniju Perušku, učeniku trećeg razreda Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu iz Pule. Toni je, uz podršku razrednice, više puta na satovima razrednika održavao edukaciju o vršnjačkom nasilju, potičući otvoren razgovor o toleranciji i međusobnom poštovanju. Osim toga, ističe se i kao iznimno uspješan učenik, a poseban je uspjeh ostvario osvojivši prvo mjesto na ovogodišnjem državnom natjecanju WorldSkills Croatia u disciplini kuharstvo.