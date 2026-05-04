Friedrich Merz: 'Trumpove carine pogađaju cijelu Europsku uniju, ne samo Njemačku'

Piše HINA,
Najavljeno povećanje carina američkog predsjednika Donalda Trumpa na uvoz automobila iz EU nije usmjereno samo na Njemačku, nego na Europsku uniju u cjelini, poručio je njemački kancelar Friedrich Merz

"Carine bi se odnosile na cijelu Europu, a ne samo na pojedine zemlje", rekao je Merz za njemačku televiziju ARD, dodajući kako je Trump donekle s pravom razočaran što carinski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i EU iz kolovoza 2025. još nije zaključen. Otpor tom sporazumu i dalje postoji u Europskom parlamentu, istaknuo je kancelar.

Merz je napomenuo da Trump postaje sve nestrpljiviji jer europska strana nastavlja iznositi nove uvjete.

"Amerikanci su spremni, a Europljani nisu", rekao je, dodajući kako se nada da će konačni dogovor uskoro biti postignut.

STIGLA NAREDBA Trump povlači oko 5000 vojnika iz Njemačke! 'Izjave njemačkog kancelara nisu bile prikladne...'
Trump povlači oko 5000 vojnika iz Njemačke! 'Izjave njemačkog kancelara nisu bile prikladne...'

U kolovozu 2025. Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen postigli su okvirni dogovor kojim bi se carine na većinu robe iz EU koja se uvozi u Sjedinjene Američke Države, uključujući automobile i autodijelove, ograničile na 15 posto.

Trump je u petak izjavio da planira od sljedećeg tjedna povećati carine na automobile i kamione iz EU na 25 posto, navodeći kao razlog nepoštivanje dogovorenog trgovinskog okvira.

