Friedrich Merz: 'Trumpove carine pogađaju cijelu Europsku uniju, ne samo Njemačku'

"Carine bi se odnosile na cijelu Europu, a ne samo na pojedine zemlje", rekao je Merz za njemačku televiziju ARD, dodajući kako je Trump donekle s pravom razočaran što carinski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i EU iz kolovoza 2025. još nije zaključen. Otpor tom sporazumu i dalje postoji u Europskom parlamentu, istaknuo je kancelar.

Merz je napomenuo da Trump postaje sve nestrpljiviji jer europska strana nastavlja iznositi nove uvjete.

"Amerikanci su spremni, a Europljani nisu", rekao je, dodajući kako se nada da će konačni dogovor uskoro biti postignut.

U kolovozu 2025. Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen postigli su okvirni dogovor kojim bi se carine na većinu robe iz EU koja se uvozi u Sjedinjene Američke Države, uključujući automobile i autodijelove, ograničile na 15 posto.

Trump je u petak izjavio da planira od sljedećeg tjedna povećati carine na automobile i kamione iz EU na 25 posto, navodeći kao razlog nepoštivanje dogovorenog trgovinskog okvira.