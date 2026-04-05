Frizerka iz Sinja 'peglala' je karticu žene koja se nalazila u bolnici: Razotkrile je kamere

Frizerka iz Sinja nepravomoćno je osuđena na uvjetnu zatvorsku kaznu od osam mjeseci s rokom kušnje od tri godine jer je u razdoblju od mjesec i pol dana u više navrata 'peglala' bankovnu karticu sugrađanke koja se u to vrijeme nalazila na bolničkom liječenju. Općinski sud u Splitu prihvatio je zahtjev DORH-a i izdao kazneni nalog na temelju optužnice.

Od božićne kupovine do podizanja gotovine

Prema navodima iz optužnice, okrivljena je u razdoblju od kraja prosinca 2024. do početka veljače 2025. godin iskoristila činjenicu da je vlasnica kartice D. Š. bila u bolnici te je bez njezina znanja i dopuštenja uzela njezinu VISA karticu Hrvatske poštanske banke.

S tuđom karticom u rukama, upustila se u seriju transakcija kojima je oštetila vlasnicu za nešto više od tisuću eura.

Prve zabilježene transakcije dogodile su se samo dva dana prije Božića. U jednoj od trgovini u Sinju 'ispeglala' je račun u iznosu od 99 eura, da bi nedugo potom na bankomatu podigla dodatnih 50 eura gotovine. Niz se nastavio i tijekom siječnja, kada je karticu koristila za plaćanje lijekova u ljekarni, ali i za čak sedam podizanja gotovine na bankomatima. Iznosi koje je podizala varirali su od 30 do 300 eura po transakciji. Posljednja zabilježena transakcija dogodila se prvog veljače, čime je ukupan iznos štete dosegnuo 1.003,83 eura.

Vlasnica kartice je za krađu doznala tek po izlasku iz bolnice krajem siječnja, kada je provjerom stanja računa uočila brojne sumnjive transakcije. Slučaj je odmah prijavila policiji, koja je relativno brzo ušla u trag počiniteljici.

Razotkrile je kamere

Istražiteljima je posao uvelike olakšala činjenica da je okrivljena ostavila jasan digitalni trag. Uz izliste prometa po bankovnom računu, kao ključan dokaz pokazale su se snimke nadzornih kamera. Posebno su bile važne kamere postavljene u ljekarni, koje su nedvojbeno zabilježile frizerku u trenutku kupnje. U sudski spis priložene su i snimke s bankomata na kojima je podizala gotovinu, kao i otpusno pismo iz bolnice kao dokaz da vlasnica kartice u to vrijeme nije mogla sama obavljati transakcije.

Sud smatra kako je optužena s ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist unijela računalne podatke i tako prouzročila štetu drugome, s namjerom izvršivši više odvojenih radnji u prirodnom smislu kojima se ostvaruju bića istih kaznenih djela, a koje radnje s obzirom na svoju vremensku i prostornu povezanost čine jedinstvenu cjelinu u pravnom smislu.

Time je, navodi sud, počinila produljeno kazneno djelo protiv računalnih sustava, programa i podataka, računalnu prijevaru.

Dobila uvjetnu kaznu, novac mora vratiti

Osim uvjetne kazne, izrečena joj je i posebna obveza, u roku od četiri mjeseca od pravomoćnosti presude mora oštećenoj vlasnici u potpunosti nadoknaditi štetu u iznosu od 1.003,83 eura.

Ukoliko to ne učini bez opravdanog razloga, sud može opozvati uvjetnu osudu i poslati je na izdržavanje osmomjesečne zatvorske kazne. Uz to, dužna je podmiriti i sto eura troškova kaznenog postupka. Budući da je presuda donesena u obliku kaznenog naloga, okrivljena ima pravo uložiti prigovor, čime bi se pokrenuo redoviti sudski postupak i održala glavna rasprava.