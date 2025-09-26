Obavijesti

Frižideri s jajima u dućanima su prazni, kupci začuđeni, a cijena raste! Istražili smo što se zbiva

Piše Helena Tkalčević, Dijana Marić, Iva Milotić, Luka Safundžić, Petra Mustać, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 7 min
Frižideri s jajima u dućanima su prazni, kupci začuđeni, a cijena raste! Istražili smo što se zbiva
Foto: Pixsell/Čitatelj 24sata

Police s jajima u većem dijelu Hrvatske su prazne. Stručnjacima i Ministarstvu je to normalno. Oni tvrde da je to samo faza, da jaj ima i da će ih biti još više. No, više će zasigurno biti i cijene, pogotovo za blagdan

Traje to zadnjih tjedan dana, pa i više. Ujutro ih još nekako uspijem kupiti, ali poslijepodne ih već nije bilo u dva centra koja sam obišla. Primijetila sam i da su 20 posto skuplja, kaže Zagrepčanka o nestašici jaja u Hrvatskoj.

