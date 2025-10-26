Frka oko seksi mame: U školi napravili odvratnu grupu 'ku*a mora umrijeti'. Stigla i policija

Školski odbor u Marlborou, bogatom predgrađu New Jerseyja, odgodio je sjednicu iz "sigurnosnih razloga" nakon što je izbio golemi skandal zbog odvratnih tekstualnih poruka. Meta napada bila je konzervativna članica odbora, Danielle Bellomo, koja se deklarira kao majka troje djece i pristaša Trumpovog pokreta MAGA (Make America Great Again).

'Ova kuja mora umrijeti'

U središtu kontroverze nalazi se grupa za dopisivanje pod nazivom "ThisBitchNeedstoDie" ("Ova kuja mora umrijeti"), u kojoj je navodno sudjelovalo pet muškaraca, uključujući potpredsjednika školskog odbora Chada Hyetta i kandidata za člana odbora Scotta Semayu. Skandal je eskalirao kada su u javnost procurile fotografije zaslona Semayinog telefona, snimljene tijekom sjednice odbora. U jednoj od poruka, Semaya je napisao vulgaran i mizogin komentar o Danielle Bellomo:

"Bellomo mora da je hladno - bradavicama bi mogla rezati staklo".

Foto: Facebook

'Oni me ne žele živu'

Bellomo (38) izjavila je za New York Post da je bila "apsolutno prestravljena" kada je saznala za poruke. Tvrdi da je vidjela i druge poruke koje sadrže "vrlo specifične radnje koje mi žele učiniti i koje su njihove namjere".

"Ove tekstualne poruke prvi su put da sam mogla vidjeti da me oni ne žele živu, dodala je, ističući da je mjesecima bila izložena prijetnjama zbog svojih političkih stavova i zalaganja za prava roditelja. Osim Hyetta i Semaye, kao sudionici u grupi identificirani su i Mitesh Gandhi, suprug jedne od članica odbora, bivši kandidat za odbor Nirav Kadakia i Lenny Thor.

Foto: Facebook

Šestosatna sjednica i bijes roditelja

Otkriće poruka izazvalo je bijes u lokalnoj zajednici, gdje prosječna cijena kuće iznosi oko 800.000 €. Više od 100 roditelja i stanovnika pojavilo se na maratonskoj šestosatnoj sjednici odbora, zahtijevajući ostavke i odgovornost.

"Pet muškaraca se udružilo protiv jedne žene? To je patetično. Pozlilo mi je. Ovo je sramotno i sto posto pogrešno", poručio je odboru Doug Moore, otac djevojčice iz vrtića. Drugi stanovnik, Mark Chesler, dobio je pljesak kada je upitao imaju li članovi odbora "prave moralne vrijednosti da bi im se povjerila odgovornost koju ovaj odbor nosi".

Kontroverza je privukla i nacionalnu pažnju, a osudio ju je čak i američki senator Ted Cruz, nazvavši je "pogrešnom i zlom". Sama Bellomo, inače gorljiva republikanka i pristaša predsjednika Donalda Trumpa, vjeruje da je napadnuta isključivo zbog svoje politike.

"Ponosna sam i beskompromisna zagovornica prava roditelja, svoje djece, našeg grada i države, i zbog toga me toliko mrze", izjavila je.

Ostavke, istraga i odgođena sjednica

Nakon što je skandal dospio u javnost, Scott Semaya, računovođa progresivnih stavova, povukao se iz utrke za školski odbor, navodeći "obiteljske okolnosti". Ubrzo nakon njega, kandidaturu je povukla i njegova kolegica s liste, Melissa Goldberg. Unatoč pozivima na ostavku potpredsjednika Chada Hyetta, glasanje o njegovom smjenjivanju nije uspjelo. Bellomo je optužila predsjednika odbora i nadzornika školskog okruga da nisu poduzeli ništa kako bi je zaštitili te da nisu primijenili postojeća pravila odbora o civiliziranom ponašanju koja zabranjuju prijetnje članovima.

Zbog "neutvrđenih sigurnosnih i zaštitnih" problema, predsjednik odbora Brian Cohen odgodio je sljedeću sjednicu zakazanu za 11. studenog, čemu su se neki članovi odbora usprotivili.

Lokalna policija potvrdila je da je pokrenula "aktivnu istragu" o navodnim prijetnjama. U međuvremenu, gradonačelnik Marlboroa, demokrat Jonathan Hornik, osudio je poruke kao "potpuno neprihvatljive", dodajući da "odgovorni očito nisu sposobni obnašati javnu dužnost".

