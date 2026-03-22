FRKINE BAJKE Kako je napisao hvalospjeve Plenkoviću i EU, ali i prešutio ove ključne probleme
NOVI EXPRESS Odgovor bivšeg ambasadora Bože Kovačevića na nedavni tekst dogmatika EU agitpropa iz Banskih dvora o tome koliko smo suvereniteta predali Bruxellesu, a koliko premijerovom PR-u
U Hrvatskoj, očito, ni heretici nisu što su nekad bili. Od portala nazvanog Heretico čovjek bi očekivao da će ondje biti objavljivana stajališta koja dovode u pitanje svjetovne ili crkvene autoritete, osporavaju službena stajališta bilo koje instancije vlasti i afirmiraju alternativna viđenja i prijedloge rješenja. Članak “Prva liga Europe, a ne gledalište”, koji je na tom portalu objavio predstojnik Ureda predsjednika Vlade, Zvonimir Frka Petešić, u potpunosti demantira takva očekivanja. Frka Petešić se nije pobunio protiv svoga šefa, nego je, naprotiv, sve svoje nemalo znanje i zavidnu činovničku vještinu iskoristio da pokaže kako je postojeći ustroj EU najbolji od svih mogućih ustroja i kako je slijepa vjera njegova šefa Plenkovića u EU kakva jest i kakva jedino može biti usporediva samo s Petešićevim uvjerenjem da je Plenković u svemu što radi i govori uvijek u pravu.