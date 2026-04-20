PREŠAO U SUPROTNI SMJER

Frontalka kod Čakovca: Među četvero ozlijeđenih i malo dijete

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: PU međimurska

U prometnoj nesreći oba vozača te putnici iz osobnog vozila austrijskih nacionalnih oznaka, 26-godišnjakinja i dvogodišnje dijete prevezeni su u čakovečku bolnicu

Vozač (60) automobila čakovečkih tablica nije se kretao sredinom svoje trake u nedjelju oko 17 sati te je na cesti između Čakovca i Štefanca prešao automobilom na suprotnu prometnu traku gdje je vozilom udario u automobil austrijskih tablica, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 29-godišnjak.
 
U prometnoj nesreći oba vozača te putnici iz osobnog vozila austrijskih nacionalnih oznaka, 26-godišnjakinja i dvogodišnje dijete, vozilom hitne medicinske prevezeni su u Županijsku bolnicu Čakovec gdje će se ozljede okvalificirati naknadno.

Na mjesto događaja izašli su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca i DVD Štefanec.
 
Od 17,05 do 18,55 sati zbog očevida promet je na toj relaciji bio zatvoren te se odvijao obilazno.
 

