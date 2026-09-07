Obavijesti

News

Komentari 0
DOJAVE U ZAGREBU

FSB: Dojava o bombi na našem fakultetu je bila lažna

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
FSB: Dojava o bombi na našem fakultetu je bila lažna
Šibenik: Policijsko vozilo ispred zgrade šibenskog suda | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pregledom prostora nije pronađeno ništa što bi upućivalo na sigurnosni rizik te je postupanje završeno

Fakultet strojarstva i brodogradnje zaprimio je dojavu o bombi, kao i nekoliko drugih fakulteta u Zagrebu.

 - Fakultet strojarstva i brodogradnje jedna je od više sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koje su jutros zaprimile anonimnu prijetnju putem e-pošte. O zaprimanju prijetnje odmah smo obavijestili policiju, koja je u kratkom roku stigla na Fakultet. Do dolaska policijskih službenika obavljen je preliminarni pregled prostora Fakulteta, nakon čega je policija provela sigurnosni pregled svih objekata. Pregledom prostora nije pronađeno ništa što bi upućivalo na sigurnosni rizik te je postupanje završeno. Zahvaljujemo studentima i zaposlenicima na razumijevanju, suradnji i odgovornom postupanju tijekom provedbe sigurnosnih mjera - odgovorili su nam s FSB-a.

POLICIJA NA TERENU FSB u Zagrebu dobio dojavu o bombi, policija je na terenu
FSB u Zagrebu dobio dojavu o bombi, policija je na terenu

Dojava o bombi stigla je i na Veterinarski fakultet u Zagrebu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sin plakao, vojska pucala - Mladić je pokopan. Neka trune u paklu: Tisuće ga ispratile...
MONSTRUM POD ZEMLJOM

Sin plakao, vojska pucala - Mladić je pokopan. Neka trune u paklu: Tisuće ga ispratile...

Nekoliko tisuća ljudi od ranih jutarnjih sati okuplja se u Beogradu kako bi ispratilo Ratka Mladića, nekadašnjeg zapovjednika Vojske Republike Srpske i pravomoćno osuđenog ratnog zločinca
MA JE LI TO MOGUĆE?! Josip Šincek za otrov u podzemnim vodama optužuje Ličane...
SPINOVI USKOKOVA OSUMNJIČENIKA

MA JE LI TO MOGUĆE?! Josip Šincek za otrov u podzemnim vodama optužuje Ličane...

Josip Šincek, glavni osumnjičeni u aferi ilegalnog odlaganja otpada, sugerira da su za onečišćenje podzemnih voda odgovorni građani
Novim vještačenjem su potvrdili i otkrića 24sata: Zakapali su mulj, mikroplastika ušla u vodu
NOVI NALAZI ZA VARAŽDIN I GOSPIĆ

Novim vještačenjem su potvrdili i otkrića 24sata: Zakapali su mulj, mikroplastika ušla u vodu

Vještačenje je potvrdilo otkriće 24sata da su Šinceki zakapali mulj, navodi se da je u tlu 30 tona otpadnog mulja koje je opterećeno metalima. U Gospiću je mikroplastika najviše pronađena u vodi uz odlagalište

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026