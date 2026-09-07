FSB: Dojava o bombi na našem fakultetu je bila lažna

Fakultet strojarstva i brodogradnje zaprimio je dojavu o bombi, kao i nekoliko drugih fakulteta u Zagrebu.

- Fakultet strojarstva i brodogradnje jedna je od više sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koje su jutros zaprimile anonimnu prijetnju putem e-pošte. O zaprimanju prijetnje odmah smo obavijestili policiju, koja je u kratkom roku stigla na Fakultet. Do dolaska policijskih službenika obavljen je preliminarni pregled prostora Fakulteta, nakon čega je policija provela sigurnosni pregled svih objekata. Pregledom prostora nije pronađeno ništa što bi upućivalo na sigurnosni rizik te je postupanje završeno. Zahvaljujemo studentima i zaposlenicima na razumijevanju, suradnji i odgovornom postupanju tijekom provedbe sigurnosnih mjera - odgovorili su nam s FSB-a.

Dojava o bombi stigla je i na Veterinarski fakultet u Zagrebu.