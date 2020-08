'Ako zakon kaže da je škola obavezna, onda je obavezna. Bit će neopravdanih sati...'

Radovan Fuchs u razgovoru za Jutarnji kaže da više od 60 posto škola radi u jednoj smjeni i sve mogu relativno lako ispoštovati uvjete za dvosmjenski rad. Još detaljnije upute stižu za nekoliko dana

<p>Za nešto manje od dva tjedna počinje nova školska godina puna posebnih mjera za učenike i nastavnike, no počinje u školama. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs u razgovoru za <strong><a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/skola-je-obvezna-djeca-trebaju-biti-u-ucionicama-ne-puste-li-ih-roditelji-dobit-ce-neopravdane-15015408">Jutarnji </a></strong>priznaje da su možda mogli plan i donijeti ranije, ali da su tek mjesec dana u Ministarstvu. </p><p>Rekao je da će do kraja tjedna imati i detaljnije razrađeni plan u kojem bi trebale sve nedoumice biti razjašnjene, među kojima su i podjele u školi u slučaju da se ne žele nositi maska.</p><p>- Vidimo da se postavljaju pitanja kako će se u slučaju da se ne žele nositi maske, pa se jedan razred zbog toga treba podijeliti u dvije grupe te se nastava za njih održava u turnusima, provoditi model 3+2 ili 2+3. To znači da, ako škola pribjegne tome rješenju, jedna grupa razreda nastavu tri dana pohađa u školi, a druga grupa online te se potom rotiraju - rekao je. Naglašava da je podjela razreda najnepovoljnije pedagoško rješenje. Zasad ne vidi razloge da se bilo gdje nastava odgodi. </p><p>Fuchs kaže da više od 60 posto škola radi u jednoj smjeni i sve mogu relativno lako ispoštovati uvjete za dvosmjenski rad.</p><p>- Nije jednostavno držati djecu pod maskama. To treba vrlo dobro iskomunicirati s djecom i učitelji tu moraju učiniti određene napore. Dakako, računamo i na roditelje koji djeci kod kuće trebaju ponavljati važnost mjera poput socijalne distance, higijene - rekao je Fuchs i naglasio da je nastava licem u lice, pa i pod maskama, najbolja opcija pored nastave na daljinu ili podjele razreda. </p><p>Nastavnicima je poručio da u zbornicama moraju imati maske, ali i da bi najradije da su zbornice zaključane i da su susreti ravnatelja i radnika što je više moguće online.</p><p>Govoreći o produženom boravku, rekao je da će u skladu s novim mjerama i kapacitetima škola, u prvom razredu sigurno ostati, a vjerojatno i za druge razrede, a ako škole neće moći osigurati dodatnog odgajatelja za treće razrede, za njih očigledno ga neće biti.</p><p>- Ako zakon kaže da je škola obavezna, onda je obavezna. Postoje iznimke kada se nastava može održavati na daljinu ili kod kuće... Djeca trebaju biti u učionicama, a opravdani i neopravdani sati primjenjivat će se kao inače - poručio je Fuchs.</p>