Obavijesti

News

Komentari 0
DEMOGRAFSKA PROPAST

Fuchs: Eventualni višak nastavnika razredne nastave moći će se zaposliti u vrtićima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Fuchs: Eventualni višak nastavnika razredne nastave moći će se zaposliti u vrtićima
Split: Prezentiran projekt izgradnje Centra za naprednu analitiku i podršku razvoju mediteranskih poljoprivrednih proizvoda | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Upitan za komentar o sve manjem broju učenika u školama i znači li to da će dio zaposlenih biti višak, ministar je ustvrdio da je demografska situacija u Hrvatskoj definitivno loša, dodavši da se broj učenika koji se upisuju u prve razrede kontinuirano smanjuje

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs u četvrtak je rekao da se, s obzirom na lošu demografsku situaciju u Hrvatskoj i kontinuirano smanjivanje broja učenika, u razrednoj nastavi pojavljuje višak nastavnika, dodavši da postoji mogućnost njihova zapošljavanja u vrtićima.

Upitan za komentar o sve manjem broju učenika u školama i znači li to da će dio zaposlenih biti višak, ministar je ustvrdio da je demografska situacija u Hrvatskoj definitivno loša, dodavši da se broj učenika koji se upisuju u prve razrede kontinuirano smanjuje te da je u zadnjih desetak riječ o desetak tisuća učenika manje.

To se pojavljuje i u daljnjem obrazovanju, pa je na hrvatskim sveučilištima sve više nepopunjenih studijskih mjesta, što ocjenjuje zabrinjavajućim.

TOMISLAV KLAUŠKI Plenković sav teret ZDS-a prebacio na leđa obrazovanja. Koje se onda ignorira i podriva
Plenković sav teret ZDS-a prebacio na leđa obrazovanja. Koje se onda ignorira i podriva

Napomenuvši da Vlada, a posebno ministarstvo, o tome vode brigu, Fuchs je istaknuo kako se nada da će se taj trend okrenuti. "Nama je u interesu da sve škole budu u jednoj smjeni. Višak nastavnika i profesora relativan je pojam, on se može pojaviti, u nekim segmentima se pojavljuje i to u dijelu razredne nastave", rekao je ministar.

Imajući na umu izgradnju svih dječjih vrtića i potrebe za odgajateljima, dodao je, promijenjeni su određeni zakonski propisi, pa se ciljano veliki broj učitelja koji postaju tehnološki višak može zapošljavati u dječjim vrtićima. "Pojavljuje se i nedostatak nastavnika iz matematike, fizike i biologije. Tu pokušavamo različitim mjerama potaknuti studente da upisuju takve studije", kazao je Fuchs tijekom obilaska gradilišta Centra za naprednu analitiku i podršku razvoju mediteranskih poljoprivrednih proizvoda Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?
MISTERIJ U MEĐIMURJU

Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?

Iz zatvora je izašao 12 dana prije smrti. Bio je povremeni konzument narkotika. Kad su ga pronašli, i dalje je imao svoj sat, srebrni lanac i novčanik. Tajnu ubojstva krije mobitel?
Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije
STRAVA U ZAGREBU

Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije

Prema riječima roditelja, odgojiteljica je djecu znala zatvarati u prostoriju unutar vrtića, jedno dijete je ošamarila, a drugome ozlijedila ruku...
Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'
PREŽIVJETI POSKUPLJENJE

Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'

Ivanka Strbad čisti stan da 'pokrpa' mirovinu. 'Političari su nam zgazili dostojanstvo, a lijepo žive',, kažu ona i prijatelji s kuglanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025