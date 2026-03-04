Fuchs: 'Kekin nema što hodati po školama kao političarka, poslali smo inspekciju u školu'

Predavanja političara u školama su nedopustiva i zakonom zabranjena. Političari su osobe koje djeluju u javnom prostoru. Njihovo svako pojavljivanje u školama pod kojom god izlikom, komunikacija sa učenicima i učiteljima, ima i svoju političku konotaciju, komentirao je u četvrtak ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs (HDZ) predavanje koje je u jednoj srednjoj školi držala Ivana Kekin, saborska zastupnica Možemo.

Zbog tog predavanja javno se pobunio HDZ, a Fuchs je objavio kako je Ministarstvo uputilo inspekcijski nadzor u ovu školu.

- Inspekcija će utvrditi činjenično stanje, pod kojim uvjetima je došlo do održavanja predavanja zastupnice u gimnaziji i bez obzira je li se radilo o zaobilaženju zakonskih propisa, naglasit ću, kad netko od političara djeluje u školi, to no nije prihvatljivo - izjavio je.

Ivana Kekin izjavila je kako je bila pozvana da održi predavanje kao stručnjakinja (psihijatar), no Fuchs kaže da to nije isprika. Posebno mu smeta što je fotografije s učenicima objavljivala na svojim društvenim mrežama.

- Imamo jako puno liječnika, ali svoju profesionalnu djelatnost kao političarka morate raditi izvan školskog prostora. Ali koristiti školski ustav za svoje promoviranje je neprihvatljivo. Objavljivanje fotografija s učenicima samo po sebi je apsurd, da se netko tko se bori protiv društvenih mreažama objavljuje fotografije učenika. Utvrđit ćemo je li bilo pisane suglasnosti no i to je jedan od kontradiktornih djelovanja gospođe zastupnice, koja upravo ono što je govorila učenicima, to sad govori u saboru - zaključio je Fuchs.

I ministar Vlajčić bi spadao u istu kategoriju, ali nisam upućen što se dogodilo. Ali vrijede ista pravila.