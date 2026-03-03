HDZ prozvao Kekin da koristi škole za političku promociju, ona se brani: Bila sam pozvana

Zagrebački HDZ u utorak je prozvao saborsku zastupnicu Možemo Ivanu Kekin da protuzakonito i politički nemoralno drži predavanja po zagrebačkim školama zbog čega su pozvali pravobraniteljicu za djecu da ispita taj slučaj, a Kekin je odgovorila da je na poziv jedne zagrebačke škole kao liječnica održala predavanje o zaštiti djece u digitalnom prostoru. 'Protuzakonito je i politički nemoralno da Ivana Kekin, političarka i saborska zastupnica, drži predavanja po zagrebačkim školama. Zakon o odgoju i obrazovanju je jasan - političarima je zabranjeno djelovati u obrazovnim ustanovama. Oni ne smiju zlorabiti svoj položaj za osobnu korist i za korist svoje stranke, a Ivana Kekin čini upravo to'', ističe se u priopćenju HDZ-a.

Dodaje se i kako Ivana Kekin obilazi zagrebačke gimnazije, djeci drži predavanja, fotografira se s njima, a potom to objavljuje na svom političkom Facebook profilu te tako mladi srednjoškolci postaju predmet političke promocije Facebook stranice političarke Ivane Kekin i platforme Možemo.

''Da apsurd bude potpun, Kekin u svojoj Facebook objavi tvrdi da obilazeći škole, djecu podučava važnosti njihove zaštite u digitalnom prostoru, a istodobno tu istu djecu zlorabi, koristeći ih na svojim stranicama za vlastitu političku promociju'', ističu u zagrebačkom HDZ-u.

Dodaju i kako su u nedavnoj prošlosti pojedini političari bili izloženi javnoj osudi samo zbog približavanja školi, ističući slučaj Ivana Pernara i zaključujući da škola nije poligon za političku samopromociju.

''Pozivamo pravobraniteljicu za djecu da hitno ispita ovaj slučaj i poduzme odgovarajuće korake kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih situacija. Kekin, dalje od naše djece! Ona nisu alat za vašu političku promociju!'', zaključuje se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba Ivan Matijević.

S druge strane, na upit Hine o priopćenju HDZ-a oglasila se i Ivana Kekin, naglasivši kako se odazvala pozivu jedne zagrebačke škole.

''U XVI. Gimnaziji gostovala sam prošle srijede na poziv škole gdje sam kao liječnica, psihijatrica i doktorica znanosti govorila u stručnom kapacitetu o važnosti zaštite djece u digitalnom prostoru te sam s učenicima i učenicama razgovarala o njihovim iskustvima s korištenjem društvenih mreža.

Riječ je o temi kojom se intenzivno bavim i o kojoj javno istupam već duže vrijeme, jer je problem mentalnog zdravlja mladih jedan od najvećih javnozdravstvenih problema u Hrvatskoj'', kazala je Kekin.