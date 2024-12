Fuchs: Krizni tim radi sa svima, metal-detektori nisu rješenje

Duboko smo potreseni ovim strašnim događajem, oko 9.50 minuta 19- godišnji počinitelj ušao u prostorije škole, oštrim predmetom napao učiteljicu i učenike. Jedno dijete je preminulo uslijed zadobivenih ozljeda, dok je još troje ozlijeđenih učenika upućeno u zdravstvene ustanove u Zagrebu. I učiteljica i počinitelj su u bolnici, provodi se medicinska skrb, izjavio je novinarima u 13 sati Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, o tragediji koja se jutros dogodila u OŠ Prečko u Zagrebu.

Božinović je potvrdio kako se radi o bivšem učeniku te škole koji trenutno živi u blizini škole. Ministar je otkrio kako je počinitelj nakon napada bježao, sakrio se u obližnjem domu zdravljau, te je nožem pokušao suicid. Većina napada, kazao je, odvila se na hodnicima škole.

- Okolnosti i dinamika događaja se utvrđuju, očevid i druge radnje koje provodi policija, izuzimanje snimaka s kamera su u tijeku i o tome će policija pravovremeno izvijestiti javnost. U kontaktu smo s ministricom zdravstva Hrstić, ono što ja sad mogu reći je da je dvoje maloljetnika u Klaićevoj, jedno dijete je na kirurškom zbrinjavanju, teže ozljede, jedno maloljetno dijete je na Rebru i bit će zbrinuto kirurški. Svi roditelji ozlijeđene djece su obaviješteni, kao i roditelji preminulog djeteta, to su činjenice koje moramo utvrditi prije nego što izađemo u javnost. Naše misli su s obiteljima žrtava, ozlijeđene djece, s obitelji poginulog djeteta i molimo se da ozlijeđeni izađu sa što manje posljedica - istaknuo je Božinović, te dodao:

- Osoba je evidentirana zbog psihičkih smetnji, prije godinu dana je pokušao suicid. Činjenica je da je i danas pokušao sebi oduzeti život, govori o tome da je teško reći da je osoba bila mentalno uravnotežena.

'Škole mogu tražiti zaštitu'

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs izrazio je suosjećanje s obiteljima žrtava.

- Svim srcem smo sa svom djecom, roditeljima, zaposlenicima škole, ozlijeđenima. Naš krizni tim je krenuo prema školi čim smo dobili prvu obavijest, bez više detalja. Taj se proces događa prema svim ustaljenim procedurama. Tim će po potrebi dizati dizati dodatne stručnjake, u komunikaciji s učenicima, osobljem škole, roditeljima. Prvo će biti kontaktirani roditelji djece koja su nažalost nastradala, ali i svi ostali učenici i roditelji. Ići će se na grupni i individualni pristup psihološke pomoći, koliko god bude trajalo - kazao je.

Na pitanje razmišlja li se o boljoj zaštiti škola, te je li škola bila zaključana, Fuchs je rekao:

- Naravno da se razmišlja, o tome smo razmišljali i nakon tragičnog događaja u Beogradu. Ministarstvo je tada uputilo dopis svim školama, šaljući smjernice i ukazujući na potrebu jačanja zaštite u školama. Ne postoji posebni propis, zaštitarske službe su u nekim školama, no to je na ingerenciji osnivača. Ako škola procijeni da postoji problem, treba se obratiti osnivaču da se angažira zaštitarske služba. Zadnji takav primjer u Splitu, gdje je učenik prijetio, pa je jedno vrijeme bila angažirana zaštitarska služba.

- Svjesni smo da će biti puno mišljenja u javnosti što treba napraviti - famozni detektori metala, to je neprovedivo u velikim školama, ulazak djece bi trajao satima. Ova škola ima i video-nadzor, to opet nije spriječilo ovu osobu da uđe. Porte se pokrivaju tako da je netko od tehničkog osoblja zadužen da dežura, spremačice, domari. Dobar dio škola zaključava se kad učenici uđu, no moram napomenuti da smo imali pritužbe roditelja zbog zaključavanja, uvijek ima za i protiv određenih argumenata - izjavio je dalje.

'Ovo je bio napad izvana'

Na pitanje hoće li se raditi na zapošljavanju socijalnih radnika u školama, ministar je pitao zašto bi se njih zapošljavalo. Upozorio je da se u ovome strašnom slučaju radi o napadu izvana, a ne o nasilju učenika ili djelatnika škole.

- Ako mi netko objasni što bi socijalni radnik mogao napraviti u ovakvoj situaciji? U školama imamo socijalne pedagoge koji su obučeni da pokrivaju pedagoški i socijalni aspekt. Očito ćemo morati raditi dodatne pristupe i smjernice, ne može se samostalno, već svi skupa, osnivači škola, mi u ministarstvu, da se preveniraju ovakvi slučajevi, kad imate upad sa strane, a ne neki teror ili ugrozu od učenika ili djelatnika No podsjećam na Beograd, profesionalni zaštitar je sjedio na ulazu. Likvidirao ga je učenik. Ne postoji apsolutna križaljka, ali pokušat ćemo napraviti sve - zaključio je Fuchs.